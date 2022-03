Gaya Klasik dan Chic Red Velvet saat Peluncuran Album The ReVe Festival 2022

Grup K-Pop Red Velvet saat jumpa pers peluncuran mini album The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm," Senin, 21 Maret 2022. Instagram.com/@_imyour_joy

TEMPO.CO, Jakarta - Red Velvet menyambut musim semi dengan merilis mini album baru, “The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm,” Senin, 21 Maret 2022. “The ReVe Festival 2022” band ini adalah tambahan terbaru dari seri “The ReVe Festival”. Pada tahun 2019, kuintet ini merilis tiga bagian dari seri “The ReVe Festival”: “The ReVe Festival Day 1,” “The ReVe Festival Day 2” dan “The ReVe Festival Finale.”

Saat jumpa pers peluncuran mini album itu, para personel Red Velvet tampil elegan. Menilik unggahan akun Instagram Style By Red Velvet, Joy Red Velvet mengenakan mini dress berbahan knit Self-Potrait. Dress biru itu memiliki detail kancing hitam dan hiasan pita hitam di bagian leher serta kerah berbahan tulle putih. Dia memadupadankan dress-nya dengan sepatu loafer putih koleksi TODS Spring/Summer 2022.

Yeri mengenakan set crop jacket dan rok mini putih koleksi Sleep Over Sleep. Setelan jaket dan rok itu memiliki detail kancing besar di bagian tengah. Sebagai pelengkap penampilannya dia memakai high heels senada dengan hiasan di bagian ujungnya dari koleksi Manolo Blahnik.

Leader Red Velvet, Irene tampil beda. Dia memakai Gabardine Bustier Mini Dress dari koleksi Dolce & Gabana. Dress putih itu memiliki aksen tali yang menempel di bagian bustier.

Seulgi Red Velvet memilih tampilan chic dengan cardigan berbahan rajut dari koleksi Self-Potrait dan rok mini putih. Dia juga memakai bandana bermotif kotak-kotak hitam dan putih serta anting-anting.

Sementara Wendy tampil chic mengenakan dress Lookast berbahan tweed dengan potongan kerah lebar. Dia memadupadankan dress putihnya dengan high heels pump Jimmy Choo senada dengan dress-nya. Penampilannya juga terlihat berbeda dengan wig panjang berwarna hitam.

Red Velvet menggambarkan album mini seperti awal yang baru. “Karena musim panas sangat terik, kami selalu merilis lagu-lagu musim panas yang menarik dan bertenaga seperti 'Red Flavour'. Tapi musim semi mengingatkan kami pada sesuatu yang baru, awal yang baru, jadi kali ini, kami pikir itu bisa menjadi musim. dengan emosi yang menggetarkan hati,” kata Wendy saat jumpa pers, seperti dilansir dari laman Korea Herald.

Single terbarunya "Feel My Ryhtm" merupakan lagu pop dance yang mengambil sampel 'Air on the G String' Bach dengan rap dan vokal berbasis trap yang kuat. Liriknya berbicara berbicara tentang melompat dalam perjalanan kecil dengan bebas melintasi ruang dan waktu.

Joy Red Velvet mengatakan bahwa tema klasik menjadi inspirasi besar dalam video musik single itu. “Kami merekam video musik seperti opera. Jika dilihat-lihat, beberapa orang tampak memakai topeng seperti tokoh-tokoh dalam opera, dan ada juga animasi yang dilukis dengan cat minyak di klipnya. Videonya adalah campuran dari elemen dan klasik yang menarik, dan menurut saya ini adalah video yang ingin Anda tonton," ujarnya.

Selain "Feel My Ryhtm", album Red Velvet ini juga terdiri dari lagu“Rainbow Halo,” “Beg For Me,” “Bamboleo,” “Good, Bad, Ugly” dan “In My Dreams.”

