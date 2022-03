Koleksi Signature Coach Musim Semi Rayakan Simbol Ikonik dan Optimisme

TEMPO.CO, Jakarta - Coach memperkenalkan koleksi Signature untuk Musim Semi 2022. Kampanye koleksi ini menampilkan Danielle, Este dan Alana Haim, Ma Zhe dan Xiao Wen Ju, diabadikan oleh Juergen Teller. Sebuah sequel dari Coach untuk periode Musim Semi, kampanye ini memperkenalkan reimaginasi koleksi Signature Coach yang mencerminkan optimisme.

Kampanye Signature menggambarkan para keluarga Coach di pusat kota New York dan Shanghai, serta menampilkan pola Signature yang ikonik dengan gaya mereka sendiri melalui sudut pandang warisan Coach. Signature style terlihat pada ready to wear denim, boots serta tas Coach termasuk Rogue, Tabby dan Field Tote.

Koleksi Signature Coach Musim Semi 2022. (dok. Coach)

Direktur kreatif Coach Stuart Vevers mengatakan musim semi merupakan momen perayaan bagi Coach untuk bebas berekspresi sesuai gaya pribadi masing-masing. "Bab berikutnya bagi kami untuk merayakan Coach Signature, simbol ikonik yang ditata ulang dalam keunikan, kemudahan, dan optimisme yang berbicara tentang masa kini,” ujar Vevers dalam keterangan pers yang diterima Tempo.

Sebagai bagian dari kampanye Musim Semi Coach, yang diperkenalkan bulan lalu dengan “That’s My Ride”, reimaginasi penuh warna dari koleksi Coach Horse and Carriage, kampanye Signature melanjutkan pesan musim ini dengan menggabungkan kembali ikon logo Coach untuk menceritakan generasi baru.

Kampanye That’s My Ride dibintangi oleh Jennifer Lopez, Megan Thee Stallion, Noah Beck, Wisdom Kaye. Dengan menjelajahi warisan Coach melalui lensa budaya pop, "That's My Ride" yang dibuat secara lebih playful untuk membangkitkan perjalanan nostalgia ke dalam film dan musik yang sekarang menjadi bagian dari imajinasi kolektif Coach.

Koleksi Signature Coach Musim Semi 2022. (dok. Coach)

Visi Stuart Vevers untuk musim ini ingin membawa gaya klasik Amerika melalui lensa modern. “Sukacita dan optimis, Musim Semi 2022 merayakan semangat ini melalui sudut pandang generasi baru,” ujar Vevers, saat peluncuran kampanye itu bulan lalu. “Ini mengungkapkan apa yang selalu saya sukai dari Coach, merupakan cara kami untuk menjadi platform yang bebas berekspresi sebagai individu dengan ide-ide berani untuk masa depan.”

