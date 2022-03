Maudy Ayunda Tampil Anggun Pakai Kebaya Kutubaru di Pernikahan Putri Tanjung

TEMPO.CO, Jakarta - Maudy Ayunda menghadiri pernikahan Putri Tanjung dan Guinandra Jatikusumo pada Ahad, 20 Maret 2022, di rumah Cahirul Tanjung, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menjadi salah satu pendamping mempelai perempuan yang juga sahabatnya.

Datang sejak pagi hari, Maudy tampil elegan dengan dandanan klasik perempuan Jawa. Dia mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan detail penampilannya di Instagram. Dalam foto, dia terlihat mengenakan kebaya brokat model kutubaru berwarna merah muda rancangan Didiet Maulana untuk Svarna by Ikat Indonesia, dipadukan dengan kain batik dan angkin berwarna merah yang menutupi perutnya.

Penampilannya terkesan klasik dengan tambahan selendang merah muda polos yang disampirkan ke bahu kanan. Untuk melengkapi gayanya, dia memakai kalung emas dan giwang, serta bros yang di dadanya.

Maudy memilih riasan flawless dengan lipstik dan blush on merah muda yang serasi dengan pakaiannya. Rambutnya disanggul rendah ala perempuan Jawa dengan tambahan giwang emas.

“This morning,” tulis dia di keterangan, dengan tambahan tagar #putriguinandra. “Shout out to Mas @didietmaulana for the look,” dia menambahkan.

Didiet Maulana juga mengunggah beberapa penampilan Maudy di Instagram Story, dilengkapi dengan keterangan tentang pilihan desainnya.

“Kebaya kutubaru @maudyayunda mengambil inspirasi kebaya klasik potongan pendek, dengan angkin dan kain yang diwiru,” tulis dia di foto tersebut. “Dengan selendang dan bros emas.”

Dia juga menambahkan sedikit penjelasan tentang tatanan rambut Maudy yang juga terkesan klasik. “Aksesoris rambut dipasang pada sanggul yang dibuat dari rambut Maudy sendiri. Selendang sutera hadir memberi aksen, yang menambah kaya tampilan dari tampak belakang.”

Ini bukan pertama kali Didiet membuatkan kebaya untuk Maudy. Pada saat wisuda di Stanford University 2021 lalu, dia juga membuatkan kebaya kutubaru klasik berwarna merah dengan angkin merah marun dan batik tulis halus Pisan Bali. Untuk melengkapi penampilannya, Maudy mengenakan kalung dan hiasan rambut berwarna emas kuno.

Maudy Ayunda juga menjadi salah satu model yang tampil dalam buku Kisah Kebaya yang ditulis Didiet. Dalam buku itu, Maudy mengenakan kebaya floral, mirip dengan penampilannya di film Losmen Bu Broto.

