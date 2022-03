Makeup Natural Putri Tanjung saat Menikah dengan Guinandra Jatikusumo

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Tanjung menikah dengan Guinandra L. Jatikusumo pada Ahad, 20 Maret 2022. Prosesi pernikahan dilangsungkan dengan adat Jawa di kediaman Chairul Tanjung di Menteng, Jakarta Pusat.

Pada acara akad nikah, Putri Tanjung tampil elegan dengan kebaya putih dan riasan natural yang membuat wajahnya terlihat falwless. Dia mempercayakan tampilan wajahnya di hari penting itu kepada makeup artist Bubah Alfian, yang juga merias hampir seluruh rangkaian pernikahan, dari lamaran, pengajian, siraman, hingga pernikahan.

Bubah mengunggah tampilan Putri di hari pernikahan di Instagramnya. Dalam unggahan Bubah, Staf Khusus Presiden Joko Widodo itu tampak tertawa bahagia berdiri di samping sang suami. “Happy Wedding @putri_tanjung @g.l.jatikusumo bahagia dan langgeng yaaa…” tulis Bubah di keterangan.

Wajah Putri berseri-seri dengan pulasan makeup tipis. Bubah memoles blush on di pipinya serta lipstik merah muda yang lembut. Dia menonjolkan area mata dengan eye shadow bernuansa silver serta eye lashes.

Putri Tanjung dan Guinandra L. Jatikusumo menikah pada Ahad, 20 Maret 2022 (Instagram/@bubahalfian)

Putri dari pengusaha Chairul Tanjung itu juga menggunakan paes khas Jawa Tengah yang dibuat oleh pakar pengantin tradisional Mamie Hardo. Rambutnya disanggul dengan hiasan kepala cunduk mentul emas dan ronce melati.

Tampilan natural Putri Tanjung mendapat banyak pujian di kolom komentar. “Ini tuh makeupnya klo difoto dipajang sampe diliat cicit2nya nanti masih cakeeeep aja soalnya everlasting banget ya ampuuun luvv bgt kak bubah,” tulis pemilik akun Instagram @ratihfetty.

“Make up nya soft tapi tetep cantiiik.. make up nya pasti request pengantinnya nii soalnya liat dari lamaran,pengajian as by request pengantin perempuan,” pemilik akun @ria_suci_lestari menambahkan.

“Orang kaya sesungguh nya, gak banyak pamer, make up nya sederhana udah cantik banget,” tulis @widyaningsihwiwiek memuji.

Meski begitu, ada pula yang mengatakan bahwa riasan Putri Tanjung terlalu sederhana untuk seorang pengantin. Komentar itu dijawab Bubah bahwa itu merupakan permintaan pengantin perempuan.

“Tergantung pengantinnya siapa dulu Kak... dan requestnya mau seperti apa Kak.. sbg mua kita harus mengikuti klien maunya seperti apa,bukan kita maunya seperti apa…” Bubah menjelaskan.

Putri Tanjung dan Guinandra Jatikusumo bertunangan secara resmi pada 5 Maret 2022. Pada September 2021, Putri sempat memamerkan foto cincin di jari manisnya sambil menggandeng Guinandra. Suami Putri dikenal berprestasi, dia lulusan Australian National University, New York University, dan INSEAD. Saat ini dia diketahui menjabat sebagai Principal Sea Capital Singapura.

