Priyanka Chopra dan Nick Jonas Merayakan Holi, Pertama Setelah jadi Orang Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Priyanka Chopra Jonas dan Nick Jonas melestarikan tradisi keluarga yang penuh warna di tahun pertama mereka menjadi orang tua. Pasangan itu merayakan Festival Holi pada Jumat, 18 Maret 2022, dengan Festival Warna di halaman belakang rumah. Mereka berbagi beberapa foto dan video dari kelompok teman-teman mereka yang disiram bubuk berwarna. Perayaan itu diadakan beberapa minggu setelah mereka menyambut bayi pertama mereka, seorang putri, melalui ibu pengganti pada Januari.

"Dapat menemukan kegembiraan di saat dunia terasa begitu menakutkan adalah sebuah berkah," tulis Chopra, 39, di salah satu unggahannya. "Selamat Holi semuanya. Terima kasih kepada teman dan keluarga kami karena telah merayakan Holi seperti yang dilakukan Desi! Merasa diberkati."

Dia dan Nick Jonas, 29, berbagi ciuman dalam satu video lucu sambil ditutupi warna berbeda, saat personel Jonas Brother itu menggosokkan lebih banyak bubuk berwarna ke rambutnya.

Pasangan orang tua baru itu merayakan Holi bersama teman-teman mereka, termasuk aktor Jonathan Tucker. Mereka memakai bedak putih dan saling melempar tas bedak berwarna di halaman belakang dengan panorama indah Los Angeles. Mereka juga menikmati beberapa Jowar Dhani Chivda, hidangan popcorn sorgum yang jadi hidangan khas selama festival Hindu.

Jonas membagikan video ke TikTok tentang dirinya yang mengemil hidangan sambil mengenakan kemeja putih bersihnya, sebelum mengunggah penampilannya yang penuh warna. "Holi dinyalakan," tulisnya dengan klip, yang diatur ke "Holi Song" oleh Arun Dev Yadav.

Priyanka bersantai di tepi kolam renang dan membacakan buku anak-anak tentang Holi kepada anak-anak teman-temannya setelah bersih-bersih. "Tolong saya.. mari bermain holi," tulisnya pada caption postingan lainnya, merujuk pada judul lagu dari filmnya tahun 2005 Waqt: The Race Against Time. "Sorry. Had to!"

Holi sebagian besar dirayakan di Asia Selatan, jatuh pada Purnima (Hari Bulan Purnama) selama bulan kalender Hindu Phalguna (biasanya pertengahan Maret). Festival ini merayakan awal musim semi dan kemenangan kebaikan atas kejahatan.

Nick dan Priyanka Chopra sebelumnya mengumumkan kelahiran bayi perempuan mereka di Instagram pada Januari. "Kami sangat gembira untuk mengonfirmasi bahwa kami telah menyambut bayi melalui ibu pengganti. Kami dengan hormat meminta privasi selama waktu khusus ini karena kami fokus pada keluarga kami," tulis ibu baru saat itu.

Seorang sumber mengatakan kepada People bahwa pasangan itu benar-benar ingin menjadi orang tua. "Nick dan Priyanka sudah lama menginginkan bayi."

PriyankaChopra dan NickJonas itu sebelumnya merayakan ulang tahun pernikahan ketiga mereka pada Desember, setelah merayakan persatuan mereka dengan upacara Barat dan resepsi tradisional Hindu pada tahun 2018.

