Ariana Grande Kirim Produk Terbaru R.E.M Beauty ke Kim Kardashian

TEMPO.CO, Jakarta - Ariana Grande mengirimkan paket produk terbaru merek kecantikannya, R.E.M Beauty, kepada Kim Kardashian. Hadiah ini jadi istimewa mengingat Ariana pernah bertunangan dengan bintang Saturday Night Live Pete Davidson pada 2018. Pete kini berkencan dengan Kim.

Kim Kardashian memamerkan kiriman tersebut pada Jumat, 18 Maret 2022 di Instagram Story. “Kiriman spesial dari Ariana dan R.E.M Beauty… aku sangat bersemangat,” kata dia, sambil membuka boks yang berisi produk kosmetik termasuk eye liner, eye shadow, mascara, lipstik, dan eye lashes.

Ariana baru meluncurkan seri kedua produk dari merek kosmetiknya yang dinamai Goodnight n Go akhir pekan ini. Nama produk ini diambil dari salah satu lagu favoritnya di album Grande 2018, Sweetener. Lagu ini merupakan remix dari rekaman Imogen Heap, terdengar seperti soundtrack untuk salah satu perjalanan malam.

"Kami memperkenalkan beberapa jenis produk persiapan dan perawatan kulit yang terasa sangat menenangkan," katanya, dalam wawancara dengan Popsugar.

Ariana kini telah menikah dengan agen real estate Dalton Gomez dalam upacara intim pada Mei 2021. Mereka mulai berkencan pada Januari 2020 sebelum menghabiskan masa lockdown pandemi COVID-19 bersama dan mengumumkan pertunangan mereka pada Desember itu.

Pelantun “Pete Davidson” itu sebelumnya muncul di Keeping Up with the Kardashians pada 2019 setelah Kris Jenner menjadi cameo dalam video "Thank U, Next" yang bertabur bintang tahun sebelumnya. Kim juga mengunjungi Grande di belakang panggung di sebuah konser pada 2017 bersama putrinya, North West.

Kim dikabarkan memiliki hubungan romantis dengan Pete sejak mereka terlihat berpegangan tangan di rollercoaster Oktober lalu di Knott's Scary Farm di Buena Park, California, Amerika Serikat. Mereka juga berbagi ciuman di layar awal bulan itu di SNL ketika dia melakukan debut pembawa acara.

Pendiri SKIMS itu akhirnya meresmikan hubungan mereka di Instagram minggu lalu, dan dia mengungkapkan pada Rabu di The Ellen DeGeneres Show bahwa Pete telah membuat tato namanya sebagai penghormatan.

Dia sebelumnya mengungkapkan bahwa serial realitas Hulu baru keluarganya The Kardashians akan memasukkan detail tentang hubungan mereka. "Saya belum syuting dengannya. Dan saya tidak menentangnya, bukan apa yang dia lakukan."

Kim Kardashian dinyatakan lajang secara hukum awal bulan ini setelah dia mengajukan gugatan cerai dari mantan suaminya Kanye West pada Februari 2021. Dia dan Kanye menikah pada Mei 2014 dan memiliki putri North, 8½, dan Chicago, 4, dan putra Saint, 6, dan Psalm, 2½.

