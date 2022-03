Anne Hathaway Jadi Vegan untuk Mendalami Perannya di WeCrashed

TEMPO.CO, Jakarta - Anne Hathaway merayakan rilis serial barunya WeCrashed yang tayang di AppleTV+. Di film itu, dia berperan sebagai wanita pengusaha Rebekah Neumann.

Seperti dalam film-film sebelumnya, dia mendalami peran itu dengan menerapkan gaya hidup sang pengusaha dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dia mengaku tidak bisa terbenam dalam karakter itu sepenuhnya karena dia memiliki anak-anak, sementara pengusaha itu tidak. Anne memiliki dua anak dengan Adam Shulman, yakni Jonathan yang berusia lima tahun dan Jack yang berusia dua tahun.

Dalam bincang-bincang di The Late Show With Stephen Colbert, dia mengungkapkan proses aktingnya. Dia mengatakan menyukai karakter itu. Dia mencoba mengikuti beberapa diet dan minat Ribka untuk mendapatkan perasaan yang lebih baik untuknya sebagai pribadi dan karakter.

"Jadi saya tidak benar-benar mendalami seperti yang saya lakukan sebelum saya punya anak. Tapi saya sangat menyukai yoga, dan saya benar-benar ingin berterima kasih kepada guru saya Niki yang bekerja dengan saya setiap hari bersiap-siap untuk bermain Rebekah. Rebekah adalah seorang vegan yang sangat bersemangat," kata dia, dikutip Daily Mail.

Stephen bertanya lebih jauh tentang pendekatan terhadap veganisme yang diambil Anne, termasuk apakah dia berpantang makan madu.

Anne kemudian mengungkapkan bahwa dia tidak hanya menjadi vegan dengan mengecualikan semua makanan yang berasal dari hewan tetapi juga menambahkan konsep foodisme mentah. Dia mengatakan bahwa makanan harus dimakan sepenuhnya mentah atau dipanaskan pada suhu di bawah 104–118°F (40–48 °C).

"Jadi saya menjadi menjadi vegan mentah. Saya melakukan hal itu," kata dia.

Dia mengatakan gaya hidup seperti itu bagus. "Dan kita harus melakukan sebanyak yang kita bisa untuk makan sayuran untuk lingkungan. Kita semua tahu bahwa pada titik ini, saya harap," dia menambahkan.

Dalam WeCrashed, Anne dan lawan mainnya Jared Leto memerankan pasangan suami istri yang berjuang di kehidupan nyata, Rebekah dan Adam Neumann.

Terinspirasi oleh podcast WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork, seri Apple TV+ akan mengikuti kisah hidup yang lebih besar dari seorang pengusaha karismatik yang gagal dalam rencana bisnis multi-miliar dolar.

WeWork adalah perusahaan real estat komersial Amerika yang menyediakan ruang kerja bersama yang fleksibel untuk perusahaan rintisan teknologi dan layanan untuk perusahaan lain.

Pasangan kehidupan nyata masih menikah hingga hari ini dan memiliki lima anak bersama.

Selain memainkan peran utama, Anne Hathaway dan Jared juga merupakan produser eksekutif bersama Lee Eisenberg. WeWork diluncurkan pada 2010 dan pada puncaknya memiliki ruang kerja bersama di lebih dari 110 kota di 29 negara.

