Bros Shamock Emas Kate Middleton di Hari St. Patrick Unik dan Kaya Sejarah

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton tampil bergaya militer dan elegan dalam balutan busana bernuansa hijau saat merayakan Hari St. Patrick bersama Batalyon 1 Pengawal Irlandia di parade Hari St. Patrick tahunan mereka pada hari Kamis, 17 Maret 2022. Duchess of Cambridge itu bersama suaminya Pangeran William, berpartisipasi dalam parade pertama sejak awal pandemi di Aldershot, Inggris, di mana dia dengan senang hati membagikan shamrock simbolis kepada Pengawal Irlandia sebagai bagian dari kebiasaan kerajaan sejak tahun 1901.

Dia memilih mantel berikat Laura Green London pemburu hijau dan topi kotak obat yang serasi, yang dia pasangkan dengan satu set sepatu suede Emmy London Rebecca. Untuk melengkapi penampilannya yang chic, Kate mengenakan anting-anting zamrud dan berlian yang elegan dan menghiasi mantelnya dengan bros shamrock Cartier emas.

Melansir laman Town and Country, bros itu unik, karena kabarnya tidak dimiliki oleh seseorang di keluarga kerajaan. Kate Middleton sendiri memiliki koleksi perhiasan pribadi yang luas, beberapa di antaranya ia warisi dari Putri Diana, dan beberapa dipinjam dari milik Ratu Elizabeth II. Sedangkan bros shamrock itu dilaporkan milik Pengawal Irlandia.

Menurut Ella Kay, seorang blogger perhiasan yang menjalankan situs Court Jewellery, bros itu ipinjamkan kepada wanita kerajaan yang terkait dengan resimen. Meskipun menjadi perhiasan populer yang dikaitkan dengan keluarga kerajaan, cerita asalnya masih agak tidak jelas.

Beberapa wartawan menyebut Ratu Alexandra sebagai pemilik pertama bros itu, tetapi menurut Up the Micks! An Illustrated History of the Irish Guards, sebuah buku yang ditulis oleh James Wilson, yang menampilkan kata pengantar oleh Duke of Cambridge, karya tersebut dibuat oleh Cartier dan kemudian dipersembahkan kepada Putri Mary, Putri Kerajaan, oleh resimen pada tahun 1961.

Wilson menulis bahwa ketika Putri Mary meninggal, bros itu dibeli oleh resimen di pelelangan perhiasan pribadinya. Itu kemudian dikenakan oleh Ibu Suri. Setelah kematian Ibu Suri pada tahun 2002, Putri Anne terlihat mengenakan pin di acara-acara yang berkaitan dengan Pengawal Irlandia.

Kate Middleton mengenakan bros untuk pertama kalinya pada tahun 2011. Sejak saat itu dan dia telah menjadi pemakai publik eksklusif dari bagian itu. Dia memulai debutnya dengan bros shamrock di Victoria Barracks pada Juni 2011, saat presentasi medali servis. Baru-baru ini, ibu tiga anak itu terlihat mengenakan pin pada presentasi tahunan shamrocks, tradisi Hari St. Patrick yang dimulai oleh Ratu Alexandra pada tahun 1901.

