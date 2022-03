Halle Berry Curi Perhatian dengan Rambut ala X-Men di Critics Choice Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Halle Berry tiba di Critics Choice Awards 2022, Los Angeles, pada Ahad, 13 Maret 2022 atau Senin pagi waktu Indonesia, dengan potongan rambut platinum. Gaya rambutnya mencuri perhatian karena mengingatkan pada karakter X-Men-nya, Storm.

Aktris berusia 55 tahun iru mencukur habis sebagian rambutnya, sebagian lagi dicat silver mirip dengan gaya rambutnya ketika dia bermain sebagai Storm di X-Men 2000 dan beberapa film berikutnya dalam franchise aksi tersebut. Dia menata rambutnya dengan potongan asimetris dan membiarkannya menutupi sebagian dahinya.

Berry memadukan gaya rambutnya yang berani dengan anting-anting dan setelan Dolce & Gabbana beludru hitam yang ramping. Berry mengenakan korset putih di balik blazernya.

Potongan dan warnanya memberikan sentuhan modern pada rambut khas Storm, yang berwarna hitam dan platinum di film-film selanjutnya dalam waralaba itu, dan juga dipangkas dalam film X-Men terbaru.

Berry bermain sebagai Storm empat kali, pertama pada 2000, dan kemudian di X2: X-Men United 2003, X-Men: The Last Stand pada 2006 dan X-Men: Days of Future Past 2014.

Berry menerima SeeHer Awards tahunan keenam selama Critics Choice Awards tahun ini. Penghargaan tersebut mengakui seorang wanita yang mengadvokasi kesetaraan gender, menggambarkan karakter dengan keaslian, menentang stereotip dan mendorong batas-batas, menurut situs Critics Choice Awards.

Penerima penghargaan sebelumnya termasuk Viola Davis (2017), Gal Gadot (2018), Claire Foy (2019), Kristen Bell (2020) dan Zendaya (2021).

Saat tampil di karpet merah, Berry mengobrol tentang film pertamanya tahun ini dengan Netflix's Bruised. "Perempuan, cerita kita sebagian besar telah diceritakan melalui mata laki-laki," katanya. "Untuk sekarang berdiri dan mengarahkan, memproduksi dan menulis dan membintangi, semua pada saat yang sama, kami mengubah narasi untuk diri kami sendiri dan ini adalah waktu yang sangat menyenangkan."

Halle Berry menambahkan bahwa mengetahui orang-orang menonton filmnya setelah diambil oleh Netflix adalah bagian terbaik dari pembuatannya. "Kamu menciptakan seni dengan harapan orang akan menontonnya," tambahnya.

