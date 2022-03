Kourtney Kardashian Ungkap Alasan Siarkan Proses Persalinan di TV pada 2009

Kourtney Kardashian berpose saat berada di karpet merah ketika menghadiri acara amfAR gala di New York, 7 Februari 2019. REUTERS/Shannon Stapleton

TEMPO.CO, Jakarta - Kourtney Kardashian mengenang proses persalinan anak pertamanya, Mason Disick, pada 2009. Saat itu proses persalinannya disiarkan di televisi dan ditonton oleh jutaan penggemar Keeping Up with The Kardashians.

Dalam wawancara dengan Variety, pendiri Poosh mengungkap bahwa saat melahirkan itu, mereka merekamnya sendiri lalu memasukkannya ke acara televisi itu dan menjadi bagian dari akhir musim 4 dari reality show di E! reality show itu telah berakhir. Saat ini keluarga itu tengah bersiap untuk seri Hulu baru mereka The Kardashians.

“Jadi itu adalah rekaman kami dari kamera genggam. Saya tidak memiliki mikrofon, saya tidak memiliki petugas pencahayaan atau operator kamera. Semuanya direkam oleh Khloé dan Scott [Disick]," Kardashian menjelaskan, dikutip Yahoo Life, Sabtu, 12 Maret 2022.

Dia menambahkan bahwa meskipun dia tidak akan pernah mendorong saudara-saudaranya untuk berbagi proses persalinan mereka sendiri di depan kamera, itu adalah pengalaman yang berharga baginya.

“Salah satu orang memberi tahu saya bahwa dia menontonnya di kelas bersalin dan itu adalah contoh kelahiran yang positif," kenangnya. “Saya ingat selalu melihat adegan wanita melahirkan dan merasa ketakutan, jadi ketika saya memiliki pengalaman melahirkan dan itu sangat luar biasa dan menakjubkan, saya hanya ingat ingin membagikannya untuk membantu wanita lain yang mungkin tidak merasa takut atau memiliki perspektif itu. Saya yakin ada begitu banyak pengalaman wanita melahirkan, tetapi bagi saya, pengalaman saya sangat luar biasa sehingga saya merasa ingin memberikan ini kepada orang-orang.”

Kardashian, yang berpisah dari Disick, ayah dari tiga anaknya, pada 2015, saat ini bertunangan dengan teman lama dan tetangga mereka, Travis Barker. "Ini sangat sakral bagi saya dan saya sangat protektif terhadapnya."

Ketika Kourtney Kardashian mengizinkan para penggemarnya untuk lebih dekat dan pribadi selama persalinan, satu hal yang sangat dia batasi adalah ketika menyangkut rumor kehamilan. Tahun lalu dia diisukan hamil setelah Travis Barker memegang dan mencium perutnya.

Baca juga: Kourtney Kardashian Mengaku jadi Lebih Sensitif saat Menjalani Terapi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.