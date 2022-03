Gabrielle Union Lima Kali Berganti Pakaian dalam 24 Jam

TEMPO.CO, Jakarta - Gabrielle Union menjadikan jalanan di New York sebagai runway untuk gaya modisnya. Aktris berusia 49 tahun itu terlihat keluar masuk hotel dengan lima kali mengganti pakaian untuk mempromosikan film barunya di Disney+, Cheaper By The Dozen.

"Peragaan busana" Gabrielle dimulai pada malam sebelumnya pada Kamis, 10 Maret, di mana ia tampil dalam setelan abu-abu yang chic yang dipasangkannya dengan clutch Hermes dan sepatu hak hijau teal.

Keesokan paginya, Jumat, 11 Maret, Gabrielle memulai dengan tampilan setelan bisnis hitam yang tajam sebelum tampil di acara bincang-bincang siang hari. Dia kemudian mengubah tampilan pertemuan bisnisnya dengan jaket flowy warna-warni dan rok putih dengan sepatu bot coklat setinggi lutut untuk penampilan berikutnya, diikuti dengan jeans yang lebih kasual dan kain rajutan.

Mengakhiri harinya, Gabrielle terlihat keluar dari hotelnya dengan tas Hermes hitam, mengenakan setelan pakaian santai yang nyaman, sepatu kets Nike, dan jaket hitam panjang untuk berangkat ke bandara.

Cheaper By the Dozen adalah kisah lucu dan mengharukan tentang keluarga campuran beranggotakan 12, Bakers, saat mereka menjalani kehidupan rumah yang sibuk sambil mengelola bisnis keluarga bersama-sama. Gabrielle Union bermain bersama dengan dan Zach Braff.

Film ini merupakan remake Cheaper by the Dozen tahun 2003, awalnya dibintangi Bonnie Hunt dan Steve Martin, yang juga remake dari film dari tahun 1950. Versi 2021 ini mempertemukan Gabrielle dan Braff sebagai pemimpin keluarga campuran antar ras dengan 10 anak. Ditulis oleh Kenya Barris, yang membawa black-ish ke layar kecil, ini adalah salah satu rilis yang paling dinanti tahun ini.

Dan Gabrielle Union memulainya dengan membuat heboh dengan mengenakan lima pakaian berbeda dalam rentang waktu 24 jam untuk promosi film ini. Cheaper by The Dozen akan tayang di Disney+ mulai 18 Maret 2022.

