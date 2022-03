Mengenal SymWhite 377 Bahan Aktif Pencerah Kulit Pesaing Arbutin dan Kojic Acid

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu masalah kulit yang dialami para wanita adalah kulit kusam. Tak heran jika produk skincare dengan klaim mencerahkan kulit selalu menjadi incaran. Beberapa kandungan bahan aktif pencerah kulit yang tak asing di dunia skincare adalah Niacinamide, Kojic Acid dan Alpha Arbutin. Selain ketiga bahan itu ada bahan aktif lainnya yang juga bermanfaat untuk mencerahkan kulit yaitu Symwhite 377.

SymWhite 377 atau Phenylethyl Resorcinol memiliki tingkat efikasi yang dapat melampaui bahan aktif pencerah lainnya. Bahan aktif pencerah kulit ini adalah sebuah molekul kristal putih yang secara alami terkandung di pohon pinus dan telah teruji klinis aman untuk kulit. SymWhite 377 memiliki fungsi utama untuk mencerahkan kulit yang mampu bekerja untuk menghambat pergerakan Enzim Tirosinase yang mampu menimbulkan pigmen gelap atau pembentukan melanin pada kulit.

Efikasi SymWhite 377 pun telah terbukti melalui uji klinis dan tertera pada beberapa medical journal. Dilansir dari The Improvement of Skin Whitening of Phenylethyl Resorcinol by Nanostructured Lipid Carriers, SymWhite 377 teruji mampu menghambat Enzim Tirosinase sebanyak 22 kali lebih baik dari Kojic Acid. Uji klinis lain juga menjelaskan bahwa SymWhite 377 mampu mengurangi jumlah melanin lebih baik daripada Kojic Acid. Bahkan, SymWhite 377 memiliki tingkat efikasi 7000 kali lebih baik dari Alpha Arbutin, Beta Arbutin, dan Hydroquinone. Selain berfungsi utama sebagai pencerah kulit, SymWhite 377 memiliki sifat antioksidan dan risiko iritasi yang rendah.

Meski masih asing terdengar, kandungan SymWhite 377 menjadi bahan unggulan dalam Y.O.U Skin Engery Brighten Serum. Brand Director Y.O.U Beauty Ayu Anastasya mengatakan timnya bekerja sama dengan perusahaan pemasok global SymWhite 377 yakni Symrise AG, untuk Y.O.U Skin Energy Brighten Serum. Selain SymWhite 377, serum ini juga dipadukan dengan MandarinClear (Tangerine) atau Ekstrak kulit Tangerine, yang memiliki fungsi utama mengencangkan sel kulit pada lapisan teratas.

Hasil dari surve Home Tester Club, the biggest home shopping review product menguatkan efikasi dari Symwhite 377 sebagai bahan aktif pencerah kulit. “Symwhite sukses menyandang serum pencerah wajah Nomor 1 dengan kandungan Symwhite 377 sebagai bahan aktif. Tentunya hal ini semakin menguatkan reputasi Symwhite akan kepercayaan customer kami hingga semakin yakin untuk menggunakan produk Skin Energy Brighten oleh Y.O.U Beauty," ujar Ayu, dalam keterangan persnya.

