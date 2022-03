Hari Perempuan Sedunia Mantan Miss Ukraina Berharap Bantuan untuk Ibu dan Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Veronika Didusenko, yang memenangkan gelar Miss Ukraina pada tahun 2018, bergabung dengan pengacara Gloria Allred pada hari Selasa, 8 Maret 2022, ketika dia mengajukan permohonan atas nama Ukraina yang diserang oleh pasukan Rusia.

Selama konferensi pers di Los Angeles pada Hari Perempuan Internasional, Didusenko merinci bagaimana dia melarikan diri dari Ukraina bersama putranya yang masih kecil, Alex, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan invasi pada 24 Februari 2022.

"Kami dibangunkan oleh sirene dan ledakan di Kiev ... kota berpenduduk lebih dari 3 juta orang, yang tertidur," jelas wanita berusia 26 tahun itu, "dan tanpa pernyataan perang resmi, tanpa harapan bagi penduduknya untuk berlindung, terkena bom musuh. Dalam perjalanan panjang saya ke perbatasan Ukraina, tidak ada tempat di mana sirene tidak berbunyi, di mana roket dan bom tidak akan meledak.

Didusenko mengatakan dia akhirnya berhasil menyelamatkan diri dan bertemu dengan teman-teman yang secara sukarela mengawasi putranya saat dia mengadvokasi negara asalnya di Amerika Serikat.

"Saat ini, jutaan anak Ukraina dan ibu mereka sedang bepergian... [ke] stasiun kereta bawah tanah dan tempat perlindungan bom," jelasnya. "Yang lebih memilukan, perempuan melahirkan dalam kondisi seperti itu di tempat penampungan ini. Saat ini, [pesawat terbang] Rusia, rudal, dan beberapa peluncur roket terus menyerang lusinan kota Ukraina."

Didusenko bergabung dengan Allred dalam menyerukan kepada Presiden Joe Biden untuk memberi orang Ukraina kesempatan datang ke Amerika Serikat tanpa visa. "Eropa melakukan apa yang bisa dilakukan, tetapi kita harus melangkah juga," kata Allred selama konferensi. "Hari ini adalah Hari Perempuan Internasional, dan waktu untuk tindakan mendesak adalah sekarang."

Pada hari Selasa, Ibu Negara Amerika Serikat, Jill Biden juga berbicara untuk mendukung wanita Ukraina. "Hari Perempuan Internasional ini, kami menghormati perempuan di seluruh dunia yang berani menggunakan suara mereka, tidak peduli biayanya," katanya dalam sebuah pernyataan. "Untuk saudara perempuan kami dari Ukraina yang berjuang untuk menjaga negara mereka bebas dan keluarga mereka tetap hidup: Kami mendukung Anda dalam solidaritas."

"Kepada saudara perempuan kami di Rusia yang memprotes dan berbicara menentang invasi dengan risiko pribadi yang besar: Kami melihat keberanian Anda," tambahnya. "Untuk pejuang wanita di seluruh dunia, mereka yang berjuang untuk keadilan dan bekerja untuk perubahan: Terima kasih telah membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua."

Ini bukan pertama kalinya Veronika Didusenko angkat bicara tentang isu-isu yang mengatasnamakan perempuan. Hanya beberapa hari setelah dia dinobatkan sebagai Miss Ukraina 2018, dia dicopot dari gelarnya karena menjadi ibu yang bercerai, yang bertentangan dengan persyaratan masuk. Sejak saat itu, dia memulai gerakan Right to Be a Mother, dengan harapan dapat mengubah aturan kontes Miss World dan Miss Universe.

PEOPLE

