Hari Perempuan Internasional, Dian Sastro Ingatkan Semua Perempuan Hebat

TEMPO.CO, Jakarta - Dian Sastro menulis pesan bagi para perempuan Indonesia untuk memperingati International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. Lewat pesan yang diunggah di Instagram, Dian mengingatkan bahwa semua perempuan hebat.

“Happy International Women's Day sohib2 online ku. Teruntuk kamu para perempuan tanah air, yuk kita saling ngingetin satu sama lain betapa hebat dan kerennya kamu- dilahirkan dan tumbuh di tengah kultur budaya yang mungkin ga selalu berpihak pada kita, tapi toh kita tetap bisa baik-baik saja,” tulis dia mengawali keterangannya.

Dalam unggahan itu Dian membagikan beberapa fotonya di masa kanak-kanak. Salah satunya memperlihatkan dia bersama ibunya memakai kebaya biru dan dengan kain batik. Dia juga membagikan foto masa kecilnya memakai pakaian adat dari Sulawesi Selatan.

Dia menambahkan, para perempuan Indonesia sudah membuktikan kehebatan mereka, mampu melewati tantangan dan situasi yang berbeda-beda. Apa pun perannya, sebagai seorang ibu yang berdaya atau sebagai anak perempuan yang menginspirasi, mereka mampu menjadi versi terhebat diri masing-masing.

“Aku cuma mau ingetin ke kita semua: kalo kita tu keren banget!! Percayalah!! Walaupun kadang kita sendiri suka lupa menyadari hal itu. We should rise and support one another to create a better place, starting with your self. We are strong, we are cool, we are bad**ss. We always choose kindness to show that we are bigger. Indonesian girls, lo tu keren,” tulis dia.

Dian Sastro juga menjadi bagian dari kampanye #cantikkataku yang bertema Break The Beauty Standard. Dalam unggahan video di Instagram Story, dia mengatakan bahwa masih banyak sekali stigma kecantikan yang berlaku di masyarakat. Dia mencontohkan, perempuan yang dianggap cantik itu hanya mereka yang bertubuh langsing dan berambut lurus, juga berkulit putih.

“Padahal cantikkataku mestinya bisa menjadi semua perempuan yang bangga dengan apa pun yang mereka miliki. Yuk jangan sampai kita membiarkan anggapan orang menghalangi langkah kita dan mengekpsresikan diri. Dan mari kita menciptakan dunia yang jauh lebih setara dan lebih baik, dimulai dari diri kita sendiri.'ujar Dian.

Dian Sastro dikenal sebagai salah satu selebritas yang aktif menyuarakan kesetaraan gender. Dia mendirikan Yayasan Dian Sastrowardoyo yang memiliki program utama kesetaraan gender melalui pemberian beasiswa bagi kaum hawa.

