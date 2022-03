5 Rekomendasi Buku Anak-anak dari Kate Middleton

Kate Middleton saat dia membaca CBeebies Bedtime Story untuk menandai Pekan Kesehatan Mental Anak. The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai anggota keluarga Kerajaan Inggris dan seorang ibu, Kate Middleton baru-baru ini membagikan rekomendasi buku anak-anaknya dengan Camilla, dalam kegiatan Reading Room Duchess of Cornwall. Kate Middleton memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Pangeran William, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte dan Pangeran Louis.

"Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Development and Behavourial Pediatrics, anak-anak yang membaca satu buku pendek sehari dikenalkan lebih dari 300 ribu kata pada saat mereka mulai sekolah, membantu meningkatkan literasi dan pemahaman mereka," menurut keterangan dalam unggahan di Facebook Reading Room.

Berikut ini lima buku anak-anak yang direkomendasikan Kate Middleton

1. 'The Owl Who Was Afraid of the Dark' oleh Jill Tomlinson

"Saya suka membaca buku ini sebagai seorang gadis kecil dan mendengarkan anak-anak saya sendiri membacanya telah membawa kembali begitu banyak kenangan indah. Sebuah kisah yang menghibur untuk membantu anak-anak menghadapi ketakutan mereka dan tumbuh dalam kepercayaan diri dengan bantuan orang lain," kata Duchess of Cambridge, dalam video pernyataannya yang diunggah dalam halaman Reading Room.

2. 'Stig of the Dump' oleh Clive King

"Sebagai seorang anak saya suka menghabiskan waktu di luar rumah, membuat sarang, menggali, menemukan dan membuat hal-hal yang tidak terduga dan berakhir. Apakah ini sebabnya ayah saya merekomendasikan buku ini kepada saya atau apakah buku ini menginspirasi imajinasi saya, saya tidak ingat, tapi saya tidak pernah melupakan buku brilian ini dan nilai-nilai yang diajarkannya," kata Kate seperti dilansir dari laman Times of India.

3. 'Charlotte's Web' oleh E.B. putih

"Sepanjang masa klasik dan dicintai di rumah kami untuk alasan yang jelas," kata Kate tentang buku itu! "Ini adalah kisah yang menarik tentang persahabatan, kesetiaan, dan cinta."

4. 'Katie Morag dan Dua Nenek' oleh Mairi Hedderwick

Menurut Kate buku ini berisi cerita menyenangkan untuk anak-anak dari segala usia. Selain itu buku ini juga bagus untuk anak-anak yang lebih besar untuk dibacakan kepada adik-adiknya. "Buku-buku ini dipenuhi dengan ilustrasi yang menawan dan indah untuk menemani teks sehingga ada banyak hal untuk dibicarakan," katanya.

5. 'Feelings' oleh Libby Walden

Kate Middleton mengatakan buku kecil ini dapat menjadi cara yang luar biasa untuk membantu anak-anak memahami dan mengenali perasaan dan emosi mereka, dan menghidupkan pentingnya empati.

Baca juga: Kate Middleton Pilih Buku Pengantar Tidur Favoritnya di Cbeebies

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.