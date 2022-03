Britney Spears dan Sam Asghari Tak Mempersoalkan Perbedaan Usia 12 Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Britney Spears memiliki usia 12 tahun lebih tua dibandingkan tunangannya, Sam Asghari. Namun, usia bukan masalah bagi pasangan ini. Mereka sudah bertunangan dan siap melangkah lebih jauh.

Superstar pop berusia 40 tahun itu mengatakan bahwa dia menemukan pria impiannya, sementara aktor berusia 28 tahun itu 28 tidak bisa berhenti menceritakan tentang cinta dalam hidupnya. Pasangan itu telah bersama selama bertahun-tahun, terutama selama masa-masa sulit dengan konservatori Britney dan keluarganya. Dengan ikatan yang luar biasa, perbedaan usia 12 tahun antara keduanya tidak menjadi penghalang dalam hubungan mereka.

Baru-baru ini, Sam Asghari mengolok-olok perbedaan usia mereka saat merayakan ulang tahunnya. Melalui Instagram-nya pada Jumat, 4 Maret 2022, pelatih kebugaran itu membagikan album foto manis mereka.

“Wow. 28 dan menghitung. Sebagian besar dari kalian mengira saya berusia 49 tahun, tetapi kalian salah," tulis dia di keterangan.

Dia melanjutkan dengan mengatakan betapa beruntungnya dia memiliki kehidupan yang luar biasa dengan Britney. "Saya menghargai & mencintai semua yang saya miliki dengan semua yang saya miliki," tambahnya. “Terima kasih atas semua harapan yang luar biasa. Liburan ulang tahun terbaik dengan ratu saya. Jelas sepertinya tidak ada masalah di sana!"

Mereka pertama kali bertemu saat syuting video musik untuk singlenya "Slumber Party" pada 2016. Britney dan Sam, yang ditampilkan sebagai pasangan kekasih, langsung menemukan chemistry. Selama jeda di antara adegan, mereka mengobrol secara pribadi dan akhirnya membuat rencana untuk berkencan.

“Saya merasa, 'Dia sangat imut, orang ini sangat imut,' jadi saya memanggilnya,” kata Britney Spears kepada AMP 103.7's Fast in the Morning with Nathan Fast dan Sybil Summers pada 2017. “Dia benar-benar menyenangkan, orang lucunya."

