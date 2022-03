Sarwendah dan Selebritas Indonesia Pakai Batik di Paris Fashion Week

TEMPO.CO, Jakarta - Sarwendah menghadiri Paris Fashion Week Fall Winter 2022 yang berlangsung pada 28 Februari hingga 8 Maret 2022. Dia terbang ke kota mode itu bersama dengan pasangan pengusaha Shandy Purnamasari - Gilang Widya Pramana dan Maharani Kemala - Dewa Gede Adiputra, serta Ivan Gunawan.

Dalam unggahan di Instagram, para selebritas itu meramaikan peragaan busana kolaborasi MS Glow dan desainer asal Oregon, Amerika Serikat, Leanne Marshall, pada hari kedua pekan mode, Selasa, 1 Maret.

Berada di antara para pencinta fashion, mereka tampil gaya dengan batik. Sarwendah tampak mengenakan gaun panjang berwarna biru tua dengan atasan batik, bawahan mengembang, serta lengan balon. Dia melengkapi penampilannya dengan sepatu runcing dan tas Dior silver yang serasi. Rambutnya yang bergelombang panjang diikat ke belakang. Untuk makeup, dia memilih tampil simpel dengan nuansa silver.

Shandy Purnamasari tak kalah gaya dengan gaun halter panjang dari Leanne Marshall. Dia memadukannya dengan batik biru muda dan merah muda yang manis. Sebagai lapisan, dia mengenakan manset putih lengan panjang dan legging merah muda. Dia menambahkan aksen obi di bagian pinggang. Salah satu pendiri MS Glow itu juga menggunakan penutup kepala merah muda yang serasi.

“Kita tetap batikan walaupun dengan desain dari desainer luar negeri,” kata Sarwendah di Instagram Story saat keluar dari area acara bersama Shandy.

“Walaupun kita dikasih baju sama desainernya tapi kita harus tetap menonjolkan dan bangga sama batik,” Shandy menimpali.

Maharani Kemala mengenakan blus dari kain jumputan saat menghadiri peragaan busana MS Glow x Leanne Marshall di Paris Fashion Week, Selasa, 1 Maret 2022 (Instagram/@maharanikemala)

Maharani Kemala, yang bersama Shandy mendirikan MS Glow, juga mengenakan blus jumputan abu-abu lengan panjang dengan leher asimetris, dipadukan dengan rok kulit pendek yang memiliki belahan di samping. Serasi dengan roknya, dia memakai sepatu bot kulit hitam setinggi betis.

"Be classy and be a lady and proud like I bring the Indonesian Heritage such as Jumputan Palembang today at Paris Fashion Week 2022," tulis dia di unggahan Instagramnya.

Adapun para pria mereka tampil formal dengan setelan jas. Hal yang berbeda, Gilang menambahkan syal tenun di leher, sedangkan Dewa Gede memakai vest dari kain jumputan yang serasi dengan istrinya. Ivan Gunawan terlihat lebih santai dengan jaket Gucci dan celana cokelat muda serta sepatu bot yang serasi.

Paris Fashion Week menampilkan karya desainer dunia, peragaan busana sebagian besar digelar secara offline.

