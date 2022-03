Cara Meghan Markle - Pangeran Harry Merayakan Bulan Sejarah Perempuan

Reporter: Non Koresponden

Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle mengunjungi pengungsian warga Afghanistan di New Jersey, AS, 11 November 2021. Task Force Liberty

TEMPO.CO, Jakarta - Meghan Markle dan Pangeran Harry memiliki rencana besar untuk menyambut Bulan Sejarah Wanita. Pasangan ini memberikan informasi tersebut melalui Archewell Foundation, Selasa 1 Maret 2022, bahwa mereka akan mendukung organisasi yang bekerja untuk memajukan kesetaraan gender melalui pemberian donasi secara sukarela.

"Ketika sudah memasuki bulan sejarah perempuan dan menjelang Hari Perempuan Internasional minggu depan, Archewell Foundation mengumumkan sejumlah investasi nirlaba di organisasi terkenal yang bekerja pada bidang kesetaraan gender, membuat kebijakan yang memberdayakan perempuan dan keluarga, dan memastikan ketersediaan alat dan lapangan pekerjaan untuk perempuan," kata Duke dan Duchess of Sussex itu dalam situs website yayasan mereka.

Ada empat organisasi yang akan mendapatkan donasi tersebut, termasuk Smart Works, yang merupakan badan amal Inggris yang membantu perempuan mendapatkan pekerjaan dengan pembinaan dan pakaian profesional untuk wawancara kerja mereka. Meghan Markle menjadi pelindung organisasi sejak Januari 2019 dan tetap mendukung mereka setelah pasangan itu mundur sebagai anggota senior keluarga kerajaan.

Melalui dukungan dari Archewell, organisasi ini akan membuat Smart Works Female Unimplotment Index, yang akan mempelajari masalah mengenai tentang pengangguran yang terjadi oleh perempuan di seluruh Inggris sehingga mereka mampu menetapkan tolak ukur untuk kemajuan dan perubahan yang bisa dilacak.

"Kami sangat berterima kasih kepada Meghan, The Duchess of Sussex, dan Archewell Foundation atas dukungan setia mereka terhadap misi Smart Works dan pertumbuhan yang berkelanjutan," kata Kate Stephens, CEO Smart Works, menurut Hello! Magazine. "Baik secara langsung atau jarak jauh, kami berdedikasi untuk menyediakan alat yang dibutuhkan wanita untuk merasa percaya diri pada saat kritis dalam hidup mereka, dan penelitian yang kami lakukan akan menyoroti tantangan yang mereka hadapi."

Selain itu, Archewell akan memberikan sumbangan kepada media independen The 19th, Pusat Hukum Wanita Nasional dan Pusat Kemiskinan dan Pusat Kemiskinan dan Ketimpangan di Pusat Hukum Universitas Georgetown.

Meghan Markle dan Pangeran Harry juga mengakui bahwa langkah-langkah untuk memajukan keadilan rasial dan gender diperlukan sepanjang tahun. "Bagian dari komitmen inti Archewell Foundation adalah untuk membangun komunitas yang kuat, penuh kasih, dan adil di seluruh dunia. Meskipun hibah ini telah diumumkan saat kami mengakui Bulan Sejarah Wanita, pekerjaan yang mereka wakili relevan dan vital setiap hari sepanjang tahun," ujar mereka

Tahun lalu untuk Bulan Sejarah Wanita, Duke dan Duchess of Sussex mendorong orang untuk melepaskan gelombang tindakan kasih sayang yang nyata dengan saran di situs web Archewell Foundation mereka. Mereka juga melakukannya sendiri, mulai dari Meghan Markle yang menulis catatan penyemangat yang dipersonalisasi (dalam tulisan tangannya yang mengesankan!) hingga wanita yang menerima dukungan dari Smart Works hingga mengatur makan siang di restoran Chicago setempat untuk wanita yang mengambil makanan komunitas (termasuk kue minyak zaitun lemon dipanggang oleh Meghan sendiri!)

