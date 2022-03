Amanda Seyfried Pakai Uang Seadanya untuk Beli Gaun Tampil di Karpet Merah

TEMPO.CO, Jakarta - Amanda Seyfried mengingat kembali awal karirnya dan pemutaran perdana Mean Girls yang dia hadiri tanpa bantuan dari stylist mana pun. Saat tampil di Jimmy Kimmel Live beberapa waktu lalu untuk mempromosikan serial Hulu barunya, The Dropout, aktris berusia 36 tahun itu membuka diri tentang perannya dalam Mean Girls yang sukses besar pada 2004.

Dia juga merinci bahwa karpet merah yang dia hadiri untuk film itu adalah yang pertama dia jalani. "Saya tidak punya stylist," ujarnya, seperti dilansir dari laman People. "Saya menggunakan satu-satunya uang yang saya miliki untuk membeli gaun, tetapi ada dua pemutaran perdana, jadi saya harus membeli dua gaun, karena Anda memakai gaun yang berbeda.

Jimmy Kimmel pun menunjukkan foto dirinya mengenakan dua gaun berbeda. Salah satunya gaun turtleneck hitam tipis dengan ruching. "Saya tidak tahu aturan apa pun, jadi saya mengenakan bra putih dan pakaian dalam hitam dan tanpa tali. Dan saya membayar USD 600 (sekitar Rp 8,6 juta) untuk gaun itu," tabahnya.

Dalam film Mean Girls, Seyfriend berperan sebagai Karen Smith yang imut namun menggemaskan. Film yang disutradarai oleh Mark Waters ini juga dibintangi oleh Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Tina Fey, Lacey Chabert, Jonathan Bennett dan Amy Poehler.

Seyfried mengakui bahwa selain tidak tahu banyak tentang pilihan fashion dia juga tidak memiliki "publicist" pada saat film itu menjadi hit besar. "Tidak ada yang merias wajah saya," dia juga menambahkan, yang membuat pembawa acara larut malam itu menggoda, "Kamu praktis seperti orang gua."

Tapi, menyebutnya "awal yang sederhana," Amanda Seyfried mengungkapkan juga bahwa dia berjalan kali saat pulang dari pemutaran perdana, yang digelar di di New York, tempat dia tinggal. Ketika ditanya oleh Kimmel apakah merupakan tanggung jawab studio film untuk merawatnya sehingga dia dapat mempromosikan film tersebut, bintang nominasi Oscar itu menjelaskan bahwa dia melewati celah para pemain.

