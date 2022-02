Maskara 5 in 1 yang Bikin Bulu Mata Terlihat Panjang Alami

Oriflame, perusahaan kecantikan global Swedia meluncurkan maskara THE ONE Wonderlash Waterproof Mascara dengan formula baru. (dok. Oriflame)

TEMPO.CO, Jakarta - Maskara item penting dalam makeup terutama fungsinya untuk membuat mata nampak lebih ekspresif. Tak hanya itu maskara juga dapat membuat tampilan makeup secara keseluruhan terlihat berdimensi. Beragam produk maskara pun kini mudah ditemukan, sehingga kadang sulit untuk menemukan yang tepat dan memberikan hasil yang maksimal.

Oriflame, perusahaan kecantikan global Swedia meluncurkan THE ONE Wonderlash Waterproof Mascara dengan formula baru. Sebelumnya THE ONE Wonder Lash Mascara telah memenangkan berbagai penghargaan global dalam kategori Maskara Terbaik, penghargaan terbaru diraih pada ajang Stockholm Beauty Week 2021.

Tahun lalu, tim inovasi produk Oriflame menciptakan maskara yang lebih baik dari sebelumnya. Formula baru THE ONE Wonderlash Waterproof Mascara yang multiguna ini memberikan manfaat yang lengkap – menambah volume, memberi efek memanjangkan dan lentik, membantu memisahkan helai sekaligus merawat bulu mata Anda. Selain itu maskara ini memiliki formula yang tahan lama dan waterproof yang mudah dibersihkan, namun tetap tahan luntur selama pemakaian. Hasilnya tidak tampak menggumpal dan terasa ringan membuat bulu mata Anda tampak cantik setiap hari.

“Kami menghabiskan lebih dari 200 jam di laboratorium dan menciptakan 30 formulasi berbeda untuk menemukan formula akhir yang tepat, menggunakan bahan-bahan yang lebih simpel untuk hasil optimal. Formula baru yang lebih lembut dan berkelanjutan dan diformulasi secara vegan,” ungkap Michelle Mangan, Oriflame Claims & Scientific Communication Scientist, dalam keterangan persnya.

Maskara ini memiliki keunggulan berupa Wonder Brush yang memiliki dua sisi fleksibel untuk digunakan dengan bulu sikat panjang dan pendek. Brush ini memberikan kelenturan dan ketegasan yang seimbang. Cukup tegas untuk menyisir seluruh bulu mata untuk membantu memisahkan helai dan memulaskan warna, tetapi juga cukup lentur untuk menekuk sehingga dapat memberikan efek memanjangkan dan melentikkan.

Bulu sikat yang panjang berfungsi untuk membantu memisahkan helai bulu mata dan memberi efek memanjangkan, sedangkan bulu sikat yang pendek dirancang untuk memberikan tampilan bervolume dan cocok digunakan pada bulu mata bawah. Saat Anda mengaplikasikannya, bulu mata tampak terangkat dan lentik. Tambahkan satu lapisan lagi untuk membuat bulu mata tampak lebih panjang dan bervolume! Ini akan membuat tampilan bulu mata tampak lebih cantik optimal dari biasanya.

THE ONE Wonder Lash Mascara terbaru teruji klinis dan lebih baik dari sebelumnya. Menambah hingga 6 kali bervolume, memberi efek 54 persen tampak lebih panjang, memberi efek hingga 161 persen nampak lebih lentik, berdasarkan uji klinik pengukuran produk maskara, dengan pengukuran panjang, lentik, volume dan efikasi waterproof bulu mata setelah pengaplikasian standar dibandingkan dengan Baseline. Selain itu maskara ini juga membantu merawat dan memisahkan helai bulu mata, berdasarkan uji konsumen terhadap 66 Perempuan usia 18-28 tahun.

Cara memakai THE ONE Wonderlash Waterproof Mascara

Gunakan bagian sikat yang pendek untuk mengangkat dan membentuk bulu mata. Goyangkan sikat ke kanan dan ke kiri saat mengangkat bulu mata untuk mendapatkan tampilan lentik yang optimal. Sisir seluruh bulu mata dengan bagian sikat yang panjang untuk memberikan efek tampak panjang sekaligus merapikan bulu mata.

Sedangkan untuk membersihkan maskara, disarankan untuk menggunakan pembersih make-up mata berbahan dasar minyak atau yang dirancang khusus untuk membersihkan formula waterproof.

