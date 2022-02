Haruskah Makanan Panas Dibiarkan Dingin Sebelum Dimasukkan ke Lemari Es?

TEMPO.CO, Jakarta - Dari sudut pandang keamanan pangan, sama sekali tidak perlu menurunkan suhu makanan ke suhu kamar sebelum memasukkannya ke dalam lemari es, karena proses pendinginan akan mendinginkan makanan panas dengan cepat dan mencegah pertumbuhan bakteri, menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat.

Namun, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membiarkan hidangan panas dingin di meja sebentar untuk mempertahankan rasa dan teksturnya. “Misalnya, jika Anda membuat mac and cheese panggang dengan bagian atas remah yang renyah, kemudian ditutup dan dimasukkan ke dalam lemari es saat masih panas, panas akan menyebabkan pengembunan pada tutup wadah, yang kemudian akan turunkan kualitas topping yang renyah dan biarkan teksturnya lembek,” kata Ashley Schuering, pakar keamanan pangan bersertifikat ServSafe. "Dalam hal ini, saya akan membiarkan casserole mendingin hingga suhu kamar sebelum ditutup dan didinginkan."

Mungkin salah satu alasan terbesar untuk mempertimbangkan membiarkan makanan dingin sebelum didinginkan adalah pengaruhnya terhadap isi lain dari lemari es Anda. “Jika lemari es Anda disetel pada 3 derajat Celcius dan Anda meletakkan panci berisi sup panas langsung dari kompor dan menutup pintunya, suhu itu bisa turun, dan perlu beberapa saat untuk naik kembali,” kata ahli diet dan pakar keamanan pangan Kelly Jones. “Untuk menjaga suhu yang aman di lemari es Anda, sebagian besar makanan, terutama yang cair, harus didinginkan mendekati suhu kamar sebelum disimpan.” Makanan yang lebih kecil, seperti sepotong pizza atau satu porsi dada ayam, mungkin tidak berdampak besar pada suhu lemari es, tetapi jumlah yang lebih besar, seperti sup, semur, atau casserole, serta biji-bijian dan protein yang dimasak dalam jumlah besar, dapat mempengaruhi suhu

Untuk hasil terbaik dan langkah-langkah keamanan, menurut USDA, Anda harus menyimpan makanan di lemari es dalam waktu dua jam setelah didinginkan untuk menjamin keamanan dan kualitas terbaik untuk digunakan nanti. Sebagai aturan umum. “Makanan harus didinginkan hingga 21 derajat Celcius dalam waktu dua jam, kemudian didinginkan hingga 5 derajat Celcius atau lebih rendah dalam waktu empat jam untuk mencegah pertumbuhan bakteri,” kata Schuering. Dan jika Anda khawatir tentang waktu tunggu, tips ini akan membantu mendinginkan makanan sedikit lebih cepat.

Tips mendinginkan makanan panas lebih cepat

1. Rendam dengan air es

“Tempatkan makanan ke dalam wadah penyimpanan Anda, lalu rendam wadah (tanpa merendam seluruhnya) dalam air es, aduk makanan sesuai kebutuhan, atau Anda dapat memutar wadah bolak-balik untuk mengaduk makanan dan membantunya lebih cepat dingin,” kata Schuering.

2. Pindahkan porsi besar ke wadah yang lebih kecil

“Ambil makanan dalam jumlah besar seperti panci sup besar dan pindahkan ke [wadah] yang lebih dangkal, sehingga lebih cepat dingin,” kata Kelli Lewton, koki eksekutif dan penulis buku mendatang Make Your Own Party: Twenty Blueprints to MYO Berpesta!. “Porsi berukuran lebih kecil cenderung tidak berdampak pada suhu lemari es atau freezer Anda, dan biasanya dapat ditempatkan di lemari es dalam beberapa menit setelah dikemas ke dalam wadah yang lebih kecil,” tambah Schuering.

3. Hapus makanan dari sumber panas secepatnya

Tidak membiarkan hidangan panas duduk di atas kompor saat dingin adalah langkah pertama. Tetapi langkah kedua harus mengeluarkannya dari panci atau wajan yang dipanaskan. Misalnya, jika Anda membuat sup atau rebusan dalam cast iron, mereka cenderung menahan panas untuk waktu yang lama, jadi keluarkan sup atau rebusan dan pindahkan ke wadah penyimpanan yang aman untuk makanan untuk mempercepat proses pendinginan.

4. Manfaatkan aliran udara

Bahkan kipas berosilasi di dapur dapat membantu menciptakan aliran udara untuk mendinginkan makanan lebih cepat, jadi letakkan beberapa, jika memungkinkan. Setiap bit membantu! Untuk alasan yang sama (yaitu aliran udara) coba gunakan rak untuk mendinginkan potongan daging yang lebih besar. “Keluarkan daging panggang dengan hati-hati dari wajan yang sangat panas, lalu pindahkan ke dalam wajan bersuhu ruangan atau dingin dan biarkan di atas rak di mana pergerakan udara lebih lancar,” kata Lewton.

WELL + GOOD

Baca juga: 7 Makanan yang Dapat Meningkatkan Suasana Hati Menurut Sains

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.