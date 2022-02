Marsha Timothy dan Calla The Label Luncurkan Koleksi Fashion Ramah Lingkungan

Marsha Timothy berkolaborasi fashion brand lokal asal Bandung, Calla The Label, meluncurkan koleksi Journey. (dok. Calla The Label)

TEMPO.CO, Jakarta - Marsha Timothy, meluncurkan kolaborasi perdana dengan fashion brand lokal asal Bandung, Calla The Label. Koleksi yang terbuat dari serat alami TENCELTM ini terdiri dari set dress, pants, shirt, dan vest atau outer. Koleksi ini diberi nama “JOURNEY”, menampilkan konsep elegan nan minimalis, yang dituangkan dalam motif daun Maple dan ombak.

Di beberapa kebudayaan di Asia, daun Maple dimaknai sebagai lambang cinta kasih dan kekuatan. Maple juga menggambarkan keaja iban dan momen-momen manis yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Marsha mengatakan, motif ini ingin menyampaikan pesan bahwa kekuatan dan cinta mampu membawa banyak

kebaikan dalam hidup.

"Motif ombak (wave) terinspirasi dari filosofi bahwa ombak tidak selalu pasang dan bergelombang tinggi. Ombak juga dapat membawa perasaan yang damai untuk hati dan pikiran. Serupa dengan kehidupan yang kita jalani", kata Marsha, dalam keterangan persnya. "Ada masa-masa yang sulit, tetapi ada pula masa-masa yang menyenangkan. Pasang-surut ombak menggambarkan kehidupan manusia yang penuh dengan petualangan."

Yeri Afriyani, Founder Calla The Label, juga mengatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan untuk terus mengedukasi publik tentang manfaat dan pentingnya memilih produk fashion yang didesain secara bertanggung jawab. Lebih dari itu, produk fashion juga harus membawa lebih banyak kebaikan yang positif dan

mampu memberdayakan ekonomi lokal untuk bangkit dan maju. “Kolaborasi-kolaborasi yang diinisiasi oleh Calla The Label menjadi langkah dan pijakan bagi kami untuk terus berkontribusi dan mendukung ekonomi industri tekstil yang lebih berkelanjutan,” ucap Yeri.

Seluruh koleksi dalam kolaborasi Marsha Timothy dan Calla The Label ini dibuat menggunakan bahan ramah lingkungan yaitu serat TENCEL. Serat yang terbuat dari pulp kayu dan menjadi bahan dasar pembuatan benang ini memiliki sejumlah keunggulan yang dapat memberikan nilai lebih terhadap produk pakaian. Koleksi

Calla The Label yang terbuat dari serat TENCEL™ memiliki karakteristik tekstur yang lembut, warna yang cerah dan tahan lama, serta aman untuk kulit sensitif. Serat ini juga memiliki sirkulasi udara yang baik, sehingga membuat pakaian tetap kering dan mencegah timbulnya bakteri.

Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen Lenzing Group, produsen serat TENCEL™, untuk merespon permintaan terhadap produk fashion yang inovatif. “Melalui koleksi terbaru kolaborasi Calla The Label, Marsha Timothy, dan serat TENCEL™, kami terus berkomitmen untuk menjawab keinginan konsumen terhadap produk pakaian yang stylish sekaligus ramah terhadap alam. Tak hanya dibuat dengan bahan yang alami dan tersertifikasi, serat TENCEL juga diproduksi secara bertanggung jawab dan memiliki jumlah buangan atau waste yang sangat sedikit,” jelas Margret Marito, Marketing & Branding Manager, SEA & Oceania di Lenzing Group.

Pada akhir 2021, Calla The Label menjadi salah satu merek fashion lokal yang turut berkomitmen mendukung visi Lenzing untuk menciptakan masa depan industri tekstil yang bebas emisi karbon pada tahun 2050. Calla The Label akan merancang dan merilis koleksi pakaian khusus yang terbuat dari serat TENCEL™ Carbon-Zero. Kolaborasi ini sejalan dengan visi yang juga ingin dicapai Calla The Label untuk mewujudkan ekosistem fashion yang lebih hijau di Indonesia dan pengurangan emisi karbon yang berpengaruh terhadap iklim di dunia. Koleksi “JOURNEY” dari Marsha Timothy dan Calla The Label telah tersedia di situs web dan toko Calla The

Label di Bandung (Gedung Calla Home – Jalan Bengawan 45, Cihapit – Bandung) dan Jakarta (ASHTA District 8, Lantai LG unit 16).

