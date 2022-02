Kopi Bisa Membantu Mengurangi Lemak Perut, Ini 5 Caranya

TEMPO.CO, Jakarta - Selain menambah energi, kopi menjadi salah satu cara untuk mempercepat menghilangkan lemak perut. Kafein dalam kopi dikenal dapat membantu meningkatkan metabolisme serta mengurangi rasa lapar. Keduanya dapat mendukung manajemen berat badan.

Meski kafein, ditambah dengan diet sehat dan olahraga, dapat membantu menghilangkan lemak, cara minum kopi yang tidak tepat justru mendatangkan efek sebaliknya. Jadi, inilah kebiasaan minum kopi yang menurut ahli diet bisa mendukung tujuan kesehatan.

1. Minum kopi hitam

Minum kopi hitam, tanpa tambahan krim atau gula, adalah cara paling sehat untuk menikmati manfaatnya. "Kopi hitam bebas kalori dan penuh dengan antioksidan, dan beberapa data menunjukkan kafein yang disediakan kopi dapat mendukung tujuan penurunan berat badan," kata ahli diet terdaftar Lauren Manaker, penulis The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility.

Menambahkan gula, krimer, dan bahan-bahan lain ke kopi justru bisa menambah lemak perut.

2. Tambahkan kayu manis

"Daripada menambahkan krimer kopi yang dimaniskan dengan gula yang mungkin mengandung minyak terhidrogenasi dan bahan-bahan tidak enak lainnya, tambahkan rasa sendiri dengan menaburkan kayu manis di cangkir kopi. Kayu manis tidak menambahkan kalori apa pun ke minuman dan dapat memberikan rasa manis pada minuman untuk meningkatkan rasa," kata Manaker.

Kayu manis tidak hanya memberikan rasa tanpa kalori atau tambahan gula, tetapi juga dilengkapi dengan antioksidan yang bertindak sebagai anti-inflamasi.

3. Pilih susu rendah lemak

Jika tidak bisa menikmati kopi hitam, masih ada cara untuk menjaga secangkir kopi tetap sehat. Tapi daripada menambahkan krimmer atau gula, lebih baik mengganti krim dengan susu rendah lemak. “Dengan 13 nutrisi penting, termasuk protein berkualitas tinggi, susu dapat memberikan tekstur dan rasa lembut dengan kalori lebih sedikit dan nutrisi lebih banyak," ujar Amy Goodson, ahli gizi dan penulis The Sports Nutrition Playbook.

4. Buat kopi sendiri

Kopi yang dijual di kafe biasanya sarat dengan kalori, jadi Goodson menyarankan untuk memilih kopi yang diseduh di rumah. "Beberapa minuman kopi mewah favorit Anda sarat dengan gula tambahan dari sirup rasa, saus, cambuk, dan gerimis. Membuat kopi di rumah memungkinkan mengatur berapa banyak kalori tambahan yang Anda masukkan ke dalam kopi," kata Goodson.

5. Tambahkan protein

Beberapa peminum kopi mungkin tidak menyadari trik ini, tetapi menambahkan bubuk protein ke kopi dapat menambah rasa, tekstur, dan dapat membantu mendapatkan cukup protein dalam sarapan untuk tujuan penurunan berat badan.

"Protein memiliki banyak manfaat, termasuk penurunan berat badan, membangun otot tanpa lemak, dan mengurangi lemak. Menambahkan protein whey ke kopi adalah cara yang bagus untuk menghilangkan lemak perut," kata Courtney D 'Angelo, ahli diet terdaftar dan penulis di Go Wellness.

