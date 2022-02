Beda BB Cream, CC Cream, dan DD Cream, Kapan saat Tepat Memakainya?

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - BB cream, CC cream, dan DD cream kini lebih banyak dipilih daripada foundation karena bersifat lebih ringan, cocok untuk dipakai sehari-hari. Di masa pandemi, penggunaan foundation atau alas bedak untuk riasan wajah semakin jarang karena waktu bekerja lebih banyak di rumah dan tak membutuhkan riasan wajah berat. Jika butuh merias diri untuk rapat virtual atau video call, makeup ringan saja sudah cukup.

Dikutip dari InStyle, penata rias Tara Lauren mengatakan bahwa BB cream atau krim BB merupakan produk kompleksi all in one atau semua jadi satu. “BB cream, alias beauty balms atau blemish balms menyediakan coverage (kemampuan meratakan warna kulit asli) ringan yang tipis dan sering mengandung elemen perawatan kulit. Produk ini biasanya menawarkan hidrasi dan perlindungan sinar matahari,” katanya.

Itu sebabnya BB cream ideal bagi mereka yang memiliki kulit kering dan dehidrasi. Menurut penata rias selebritas Jamie Dorman, krim BB adalah alternatif yang lebih baik daripada foundation, terutama pada hari-hari ketika membutuhkan makeup ringan.

“Beberapa krim BB dapat memberikan coverage kulit yang cukup untuk menyegarkan wajah dan meninggalkan cahaya alami. Sempurna untuk rapat Zoom atau kencan FaceTime,” kata Lauren.

Sementara itu, CC cream dikenal sebagai ‘Color Corrective’ atau ‘Color Control’. “Krim CC memiliki coverage lebih dari krim BB dan memiliki hasil akhir matte sehingga ideal untuk jenis kulit berminyak dan kombinasi,” ujar Dorman.

Krim CC cocok digunakan oleh mereka yang memiliki hiperpigmentasi, bintik hitam, atau kemerahan. Ketika tak ingin menggunakan foundation yang tebal, CC cream dapat dijadikan pilihan untuk menutupi noda di muka. CC cream memberikan coverage lebih tinggi daripada krim BB, juga membantu mengoreksi warna kulit.

“Saya sarankan gunakan CC cream sebagai dasar di bawah foundation, untuk membantu menyeimbangkan warna kulit. Kemudian, aplikasikan sedikit foundation untuk menutup titik yang menjadi perhatian,” jelas Direktur Edukasi Kevyn Aucoin dan Penata Rias Nick Lujan.

Lain lagi dengan DD cream. Krim ini terbuat dari sebagian kombinasi krim BB dan CC yang memiliki manfaat perawatan kulit serta hasil akhir dari krim BB. Untuk coverage, DD cream mengikuti dari CC cream.

"Jenis kulit kering mungkin masih membutuhkan (tambahan) pelembap, tetapi jenis kulit lain bisa memakainya (DD cream) sendiri,” kata Dorman.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA | IN STYLE

