Ini yang Terjadi pada Kulit Jika Kurang Asupan Vitamin C

TEMPO.CO, Jakarta - Vitamin C terkenal sebagai penambah kekebalan tubuh. Tetapi mendapatkan cukup vitamin C tidak hanya penting untuk menangkal penyakit. Menurut Frances Phillips, ahli diet terdaftar yang berspesialisasi dalam kecantikan, vitamin C juga penting untuk kesehatan kulit. Faktanya, tidak mendapatkan cukup vitamin C merugikan.

Dosis harian yang direkomendasikan untuk vitamin C adalah 65 hingga 90 miligram, dengan hingga 2.000 miligram dianggap aman. Kabar baiknya adalah relatif mudah untuk memenuhi asupan minimum. Phillips menjelaskan bahwa ada begitu banyak makanan yang merupakan sumber nutrisi yang baik. "Sumber vitamin C yang baik termasuk raspberry, stroberi, blackberry, pepaya, bayam, paprika, kangkung, kiwi, peterseli, ubi jalar, dan buah jeruk," katanya, seperti dilansir dari laman Well and Good. Satu porsi bayam, misalnya, memiliki 28 miligram, jeruk memiliki 82 miligram, dan satu paprika memiliki 96 miligram penuh.

Phillips mengatakan ada beberapa alasan mengapa vitamin C adalah nutrisi utama untuk kesehatan kulit. “[Salah satunya] vitamin C mampu berfungsi sebagai antioksidan karena kehilangan elektron dengan mudah, sehingga vitamin C dapat menstabilkan radikal bebas yang merusak jaringan,” katanya. "Kulit kita bisa rusak oleh radikal bebas di lingkungan kita, misalnya dari polusi, sinar UV, dan asap rokok." Phillips menjelaskan bahwa tanpa antioksidan untuk melindungi kita dari racun lingkungan ini, radikal bebas akan merusak kulit, menyebabkan penuaan dini.

Vitamin C juga membantu memberikan kulit bercahaya berkilau, yang menurut Phillips sebagian besar karena membantu penyerapan kolagen. "Vitamin C mungkin berkontribusi pada 'cahaya' ini karena perannya dalam sintesis kolagen dan sebagai antioksidan," katanya. "Ketika pergantian sel lebih lambat, itu dapat menyebabkan kulit tampak lebih kusam - dan vitamin C membantu mencegah pergantian sel terjadi dengan cepat."

Kolagen ditemukan dalam makanan seperti telur, ikan, daging, dan kaldu tulang (serta suplemen) dan membantu mencegah kerutan terbentuk dengan cepat dengan menjaga kulit tetap kencang. Phillips menjelaskan bahwa setiap kali seseorang mengkonsumsi kolagen (baik itu makanan atau suplemen), selalu ada baiknya untuk memasangkannya dengan vitamin C karena ini akan membuat kolagen lebih baik diserap dalam tubuh. Dan jika Anda tidak makan makanan kaya kolagen secara teratur, lebih penting lagi untuk mengonsumsi vitamin C karena ini akan membantu produksi kolagen tubuh sendiri.

Dengan cara yang sama seperti vitamin C membantu penyerapan kolagen, Phillips mengatakan vitamin C membantu penyerapan zat besi—manfaat utama lain untuk kulit Anda. "Bila zat besi tidak diserap dengan baik, itu dapat menyebabkan anemia dan kulit tampak kusam," katanya.

Karena vitamin C membantu kulit Anda terlihat cerah, salah satu efek yang mungkin langsung Anda rasakan ketika Anda tidak cukup mengonsumsinya adalah kulit Anda akan terlihat lebih kusam. Tapi Phillips mengatakan ada efek yang lebih merugikan dari ini. "Tanda-tanda yang paling menonjol dari kekurangan vitamin C adalah gusi yang mudah berdarah dan kapiler yang pecah di bawah kulit yang menyebabkan pendarahan," katanya. "Keduanya karena peran vitamin C dalam menjaga integritas pembuluh darah."

Jika asupan vitamin C seseorang turun di bawah seperlima dari nilai harian yang direkomendasikan, Phillips mengatakan itu akan menyebabkan lebih banyak masalah kesehatan. "Ini adalah saat gejala penyakit skorbut mulai muncul," katanya. Ini termasuk merasa lemah dan lelah, mudah tersinggung dan sedih, mengalami nyeri sendi, dan kulit mudah memar.

Ingat bagaimana vitamin C penting untuk penyerapan zat besi? Phillips mengatakan bahwa ini berarti mendapatkan cukup mencegah kulit dari penyembuhan dengan baik ketika terluka. Selain masalah kulit dan kesehatan ini, Phillips mengatakan kekurangan vitamin C juga dapat menyebabkan rambut rontok karena penyerapan zat besi adalah kunci untuk menjaga rambut tetap kuat.

Semua ini cukup menarik, tetapi Phillips menegaskan kembali bahwa vitamin C adalah salah satu nutrisi yang benar-benar mudah didapat. Selama buah-buahan dan sayuran adalah bagian rutin dari diet Anda, basis vitamin C Anda harus dicukupi. Namun, jika diet Anda terutama terdiri dari makanan yang diproses secara berlebihan dan Anda jarang makan produk segar, Anda berisiko kekurangan. Kulit kita dapat memberi petunjuk bahwa ada masalah kesehatan yang lebih dalam yang perlu kita perhatikan sepenuhnya. Jadi jika kulit Anda terlihat sedikit kusam atau mudah memar, itu bisa menjadi tanda bahwa Anda harus meningkatkan asupan vitamin C Anda.

Baca juga: Tak Hanya Kekebalan Tubuh Vitamin C Juga Meningkatkan Suasana Hati

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.