Drew Barrymore Ulang Tahun ke-47 Pamer Selfie Tanpa Makeup

TEMPO.CO, Jakarta - Drew Barrymore merayakan ulang tahun ke-47 pada Selasa 22 Februari 2022. Dia menunjukkan dirinya yang bangga mencapai usia itu dengan mengunggah foto selfie tanpa makeup di Instagram-nya.

"2 22 22 Ini 47," tulisnya pada foto selfie tanpa riasan yang menakjubkan. Potret di kamar mandi klasik menampilkan Barrymore yang mengenakan sweater bermotif biru dan putih tersenyum dengan manis menghadap kamera.

Teman dekatnya, Reese Witherspoon membagikan pesan khusus di bagian komentar, menulis, "Selamat Ulang Tahun, Anda Makhluk Ajaib!!! I LOVE YOU! always have, always will"

"Happy Birthday loveeeee you," tulis desainer Christian Siriano juga.

Aktris The Desperate Hour Naomi Watts juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Barrymore, "Selamat ulang tahun ratu!!" serta ahli kebugaran Tracy Anderson menambahkan, "Selamat Ulang Tahun ♥♥"

Seperti bintang Never Been Kissed yang dengan bangga merayakan ulang tahunnya yang ke 47, dia sempat mengungkapkan alasannya mengapa dia tidak pernah berbohong dengan usianya.

"Kurasa aku tidak bisa lolos begitu saja," candanya di segmen "Dear Drew" di Entertainment Tonight, April lalu. "Saya tidak pernah pergi kencan buta, dan saya tidak pernah berbohong tentang usia saya ... itu bukan sesuatu yang harus saya lakukan."

Dia menambahkan bahwa dia bangga dengan usianya, memberi tahu pemirsa lain bahwa dia tidak akan kembali ke usia berapa pun. "Aku tahu itu jawaban yang membosankan, tapi itu benar. Menurutku hari ini adalah hari terbaikku sejauh ini," jelas ibu dua anak ini. "Saya sangat bangga karena saya jauh lebih tenang, lebih bijaksana, lebih pintar ... dan saya masih idiot, dan masih harus banyak belajar."

Barrymore juga terbuka tentang tetap percaya diri, berbagi bahwa dia sangat puas dengan bertambahnya usia adalah karena dia sangat bersenang-senang menjalani hidupnya sepenuhnya.

"Kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri daripada melihat standar mustahil yang telah membuat banyak wanita tergila-gila. Saya hanya berpikir semakin percaya diri Anda, semakin cantik Anda, pada usia berapa pun," katanya.

Februari lalu, dia dengan jujur menjelaskan mengapa dia melakukan pendekatan alami dan menghindari operasi plastik. "Saya tidak pernah melakukan apa pun pada wajah saya dan saya ingin mencoba untuk tidak melakukannya," kata bintang itu dalam sebuah episode acara bincang-bincangnya, The Drew Barrymore Show, sebelum menyarankan bahwa dia dapat mencobanya suatu hari nanti. "Hal yang saya pedulikan dan saya rasa masih relevan dengan hidup saya adalah wajah. Saya tahu diri saya. Saya orang yang sangat kecanduan. Saya melakukan satu filler, saya akan terlihat seperti Jocelyn Wildenstein pada hari Jumat." Wildenstein sosialita terkenal yang dikenal karena operasi plastiknya yang ekstensif.

Drew Barrymore berharap orang lain juga lebih ikhlas menghadapi penuaan. "Kita akan menua, hal-hal akan pergi ke selatan, dan tidak apa-apa, itu adalah bagian dari kehidupan," lanjutnya. "Saya merasa lebih manusiawi dan lebih rentan setiap tahun dalam hidup saya, tetapi saya juga tahu bagaimana menghargai setiap tahun lebih dan lebih juga."

PEOPLE

