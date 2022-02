Adele Pakai Coat Macan Tutul Rp 211 Juta saat Kencan Nonton NBA All-Star

TEMPO.CO, Jakarta - Adele menonton pertandingan NBA All-Star di Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, Minggu 20 Februari 2022, bersama kekasihnya Rich Paul. Pada pertandingan yang diadakan di kampung halaman Paul, agen NBA itu mendukung klien dan teman dekatnya LeBron James, yang timnya menang melawan tim Kevin Durant dengan skor 163-160.

Adele terlihat menunjukkan sikap romantis saat memeluk kekasihnya. Pelantun "Easy on Me" itu mengenakan coat bermotif macan tutul dari oleksi Spring 2022 Alaia senilai USD 14.700 atau sekitar Rp 211 juta. Dia memadupadakan coat-nya dengan gaun leher tinggi yang serasi, dan celana ketat Wolford semi-tipis, serta sepatu bot kulit hitam Manolo Blahnik dan riasan mata eyeliner khasnya.

Sementara Rich Paul menjaga penampilannya tetap kasual dengan jaket letterman putih, merah, dan hitam di atas kemeja turtleneck hitam dan jeans light-wash.

Penyanyi "Someone Like You" itu juga menyempatkan diri untuk berpose dengan teman duduk disampingnya, penampil Super Bowl Halftime Show Mary J. Blige, yang tampil glamor dalam balutan catsuit bermotif pink-hitam dan kalung rantai perak berlapis.

Coat sepanjang lantai dengan motif yang menonjol telah menjadi komponen penting untuk penampilan Adele di tepi lapangan. Dia juga mengenakan mantel monogram dan splatter-print yang dramatis untuk pertandingan NBA sebelumnya.

Pakaian tadi malam juga merupakan momen kedua bintang pop itu mengenakan pakaian bermotif macan tutul tahun ini, setelah dia melangkah keluar dengan coat beludru Etro untuk kencan makan malam dengan Paul bulan lalu. Dia melapisi potongan pernyataan di atas dasar serba hitam yang menampilkan celana kulit berkobar, high heels suede runcing, sarung tangan kulit, dan tas mini Balenciaga Hourglass.

Selain gaya busananya yang mencuri perhatian, desas-desus pertunangan masih beredar di sekitar pasangan itu, setelah penyanyi "Halo" itu terlihat mengenakan cincin berlian besar ke BRIT Awards dan kemudian di The Graham Norton Show. Meskipun Adele maupun Rich Paul tidak membahas rumor tersebut, dia menukar berlian itu dengan gelang emas sederhana saat menonton NBA All Star-Game, yang dikenakan di jari yang sama.

