Jauhi Enam Kebiasaan Makan Ini Jika Ingin Kulit Terlihat Awet Muda

TEMPO.CO, Jakarta - Ada makanan yang membuat kulit tetap terlihat muda, tapi adakah yang justru memberikan dampak sebaliknya?

Paulina Lee, ahli diet dan pendiri Savvy Stummy mengatakan bahwa pilihan makanan dan kebiasaan makan dapat berdampak negatif pada kulit. “Seringkali masalah kulit terkait dengan peradangan, kesehatan usus yang buruk, dan/atau hormon yang tidak seimbang," kata Paulina kepada eatthis.com, Minggu, 20 Februari 2022.

Berikut daftar makanan yang bikin kulit terlihat cepat menua, jadi sebaiknya segera dijauhi.

1. Makanan penyebab peradangan

Kentang goreng, ayam goreng, kue-kue olahan, dan roti putih adalah beberapa makanan penyebab peradangan. "Mengkonsumsi makanan inflamasi dapat berdampak negatif pada kesehatan usus dan meningkatkan peradangan internal yang menyebabkan kulit berjerawat. Kesehatan usus kita sangat terkait dengan kulit. Itulah mengapa makan dengan benar untuk mengoptimalkan kesehatan usus juga dapat meningkatkan kesehatan kulit," kata Lee.

Penelitian menemukan bahwa mikrobioma usus dan kulit, yang dikenal sebagai dysbiosis, berperan dalam jerawat, rosacea, psoriasis, dan dermatitis atopik. “Dengan makan makanan seimbang dan praktik gaya hidup yang mendukung hormon sehat, kita dapat berdampak positif pada kulit kita."

2. Diet yoyo

“Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara jerawat dan gangguan makan, yang berarti bahwa gangguan makan adalah variabel pengganggu yang harus dikontrol dalam penelitian terkait jerawat,” kata Rachel Fine, ahli diet terdaftar dan pemilik To The Pointe Nutrition, sebuah praktik konseling nutrisi di New York.

"Kebiasaan makan yang membatasi dan diet yoyo diketahui meningkatkan beban alostatik (stres)," tambahnya.

3. Kurang asupan probiotik

Seperti disebutkan di atas bahwa ada hubungan antara mikrobioma usus dengan kondisi kulit. Jadi pastikan asupan probiotik mencukupi agar usus selalu sehat.

"Satu studi menunjukkan bahwa asupan probiotik dikaitkan dengan insiden eksim (dermatitis atopik) yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan kelompok plasebo, menunjukkan bahwa suplementasi probiotik mungkin efektif dalam mencegah eksim,” kata Lee.

4. Makanan tinggi karbohidrat olahan

"Karbohidrat olahan, seperti nasi putih, roti putih, makanan yang dipanggang, permen, atau minuman manis, biasanya adalah makanan yang tinggi indeks glikemik (GI). Makanan GI tinggi meningkatkan gula darah lebih cepat dibandingkan dengan makanan GI rendah," kata Lee.

Penelitian menunjukkan bahwa makanan yang meningkatkan kadar gula darah dan menyebabkan respons insulin yang lebih besar dapat memperburuk jerawat. “Kenaikan gula darah ini juga dapat merangsang sekresi androgen, yang bila meningkat dapat menyebabkan jerawat,” Lee menambahkan.

5. Makan makanan rendah serat

Pola makan rendah makanan kaya serat dapat menjadi faktor lain penyebab kulit yang tidak bercahaya. "Sama seperti probiotik penting untuk mikrobioma usus, prebiotik dan serat juga bermanfaat bagi kesehatan usus kita, “ kata Lee. “Prebiotik, sejenis serat, berfungsi sebagai makanan bagi bakteri untuk mendukung pertumbuhan bakteri usus yang baik.”

Prebiotik dapat ditemukan dalam makanan berserat tinggi seperti bawang merah, bawang putih, daun bawang, asparagus, oat, dan apel. Serat juga memberi makan bakteri usus yang sehat. Ketika serat difermentasi, produk sampingannya membentuk senyawa anti-inflamasi, yang disebut asam lemak rantai pendek. Asam lemak ini yang penting untuk kesehatan kulit, kesehatan metabolisme, kesehatan otak, dan kesehatan kekebalan tubuh.

6. Makanan cepat saji

Makanan olahan yang sering ditemui pada pola makan Barat tidak baik untuk kulit. "Diet Barat biasanya tinggi dalam makanan olahan dan karbohidrat olahan, yang dapat menyebabkan peradangan. Peradangan dapat menyebabkan jerawat dan kulit berjerawat, jadi mengikuti diet anti-inflamasi mungkin bermanfaat," kata Lee.

EATTHIS.COM

Baca juga: Rahasia agar Terlihat Awet Muda di Usia 40-an

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.