Suka Bikin Masker DIY, Jangan Pernah Pakai Empat Bahan Ini di Wajah

TEMPO.CO, Jakarta - Tren perawatan kecantikan terus berubah, tapi masker buatan rumah atau DIY (do it yourself) masih jadi pilihan favorit. Selain mudah, masker DIY juga menggunakan bahan-bahan yang biasanya ada di dapur sehingga lebih hemat. Tapi hati-hati, ternyata tak semua bahan alami bisa diaplikasikan langsung ke wajah.

“(Bahan-bahan dapur) ini dapat bereaksi dengan sinar UVA, menyebabkan lecet, infeksi dan kepekaan,” kata dokter kulit Geetika Mittal Gupta di Instagram, yang dikutip dari Indian Express, Minggu, 20 Februari 2022.

Berikut beberapa bahan dapur yang menurut Gupta tidak boleh diaplikasikan langsung ke wajah.

1. Lemon

Meskipun kaya akan vitamin C, lemon tidak boleh digunakan dalam masker DIY. Buah ini mengandung asam sitrat yang bila dioleskan dapat menyebabkan iritasi pada orang yang memiliki kulit sensitif. Menurut Healthline, mengoleskan air lemon pada wajah juga dapat menyebabkan phytophotodermatitis, sejenis reaksi kulit terhadap buah jeruk. Ketika dioleskan, air lemon juga dapat meningkatkan peluang terbakar sinar matahari.

2. Kayu manis

Bumbu ini kaya akan antioksidan sehingga sangat populer di musim liburan karena rasanya yang hangat dan menenangkan. Tapi, itu tidak baik untuk masker wajah DIY. Menurut Healthline, mengoleskan kayu manis ke kulit juga dapat menyebabkan kemerahan dan iritasi. Orang yang berkulit sensitif harus menghindarinya.

3. Cuka apel

Belakangan ini, cuka apel menjadi obat yang populer untuk kondisi kulit. Ramuan yang difermentasi sangat asam dan dapat mengganggu penghalang alami kulit. Menurut Medical News Today, cuka apel, bila digunakan secara berlebihan dapat membahayakan karena menyebabkan luka bakar kimia.

4. Minyak sayur

Penggunaan minyak nabati dalam perawatan kulit telah populer sejak dahulu kala, tetapi hati-hati untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan. Jenis kulit setiap orang berbeda. Jadi, apa yang berhasil untuk seseorang, mungkin tidak untuk orang lain. Dalam sebuah studi 2017 berjudul “Use of vegetable oils in dermatology: an overview” yang diterbitkan dalam International Journal of Dermatology, dikatakan bahwa meski ada beberapa efek yang dilaporkan dari minyak nabati, ditemukan kasus dermatitis kontak seperti pitiriasis rosea, lichenoid dermatitis, dan lain-lain. Jadi, minyak sayur pun tidak disarankan dijadikan bahan masker DIY.

