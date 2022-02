Tasya Kamila Bagikan Tips Menghadapi Anak Tantrum

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti orang tua lainnya, Tasya Kamila juga sesekali menghadapi anaknya, Arrasya Bachtiar, ketika mengalami tantrum. Tantrum adalah ledakan emosi yang biasanya ditandai dengan anak menangis, menjerit, berteriak, membangkang, atau marah. Untungnya dia punya cara efektif untuk meredakannya.

Ibu berusia 29 tahun itu membagikan cara dia menghadapi anak tantrum dalam unggahan Instagram Story, Sabtu, 19 Februari 2022. Salah satu pengikutnya bertanya apakah Arrasya pernah tantrum. Pertanyaan itu mewakili banyak pengikut lainnya yang sering menyaksikan anak pertamanya bersama Randi Bachtiar itu selalu ceria.

Mantan penyanyi cilik itu mengunggah foto Arrasya yang sedang berbaring di jalan sebuah taman ketika sedang emosi.

“Ini kemarin pas ngambek gegara diajak main scooter di lapangan tennis, soalnya maunya di rumah aja main kipas,” tulis Tasya di foto tersebut.

Dia juga mengunggah foto anaknya yang berusia dua tahun itu sedang menangis, sambil membagikan cara dia mengatasi anak tantrum.

Hal pertama yang dia lakukan adalah menarik napas agar emosi tidak ikut meledak. Jika Arrasya tantrum sambil melempar atau memukul, Tasya biasanya memberi tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Biasanya itu akan membuat dia bertambah emosi.

“Kemudian kalo aku, lebih nyaman bawa Arr ke tempat yang lbh aman dan tenang dulu berduaan, biar kita sama2 tenang dan bisa regulate emosi masing2. Secara kalo anak tantrum kitanya ikut senewen juga khann, makanya akupun butuh mengelola emosiku dulu buat bantu Arra melewati tantrumnya,” tulis Tasya.

Setelah itu, dia mengajak Arrasya berkomunikasi dan mengatakan bahwa dia memahami perasaan Arr. Sambil memeluk, Tasya mengajak Arr menarik napas untuk menenangkan diri.

“Ketika udah tenang baru ajak ngomong jelasin situasi yg bikin anak gak nyaman gmn kita mau menghadapi situasi tsb,” dia menambahkan. “Kasih tau juga it’s okay to be angry/upset, tapi kalau merusak/sakitin diri sendiri/orang lain itu gak boleh. Kalau mau pukul, nih pukul bantal.”

Tantrum merupakan hal wajar dialami anak usia satu hingga enam tahun. Jadi, orang tua tidak perlu risau dengan perilaku ini. Meskipun perilaku ini meresahkan, tantrum tidak berlangsung permanen. Setiap orang tua memiliki cara meredakan emosi anak, tapi jika belum menemukan cara yang tepat, trik Tasya Kamila ini bisa dicoba.

