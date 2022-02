Supermodel Berusia 69 Tahun Tampil di Catwalk New York Fashion Week

Beverly Johnson, supermodel berusia 69 tahun, tampil di New York Fashion Week pada 15 Februari 2022 (Instagram/@bibhumohapatra)

TEMPO.CO, Jakarta - Supermodel Beverly Johnson kembali ke catwalk di usia 69 tahun. Meski usianya tak lagi muda, dia tampil mempesona bersama dengan model-model dari beberapa generasi setelah dia.

Beverly Johnson muncul di peragaan busana dua desainer asal New York. Pertama dia mengenakan midi dress berwarna merah muda dengan belahan dada rendah dari Sergio Hudson. Selanjutnya dia memodelkan gaun panjang hitam putih asimetris dari Bibhu Mohapatra.

Dia mengatakan, berjalan di New York Fashion Week mengingatkan dia pada masa 1970-an. "Anda tahu ketika pertama kali tiba di New York dan Anda melihat ke atas gedung-gedung dan semuanya tampak begitu ajaib dan mengasyikkan?" Johnson kepada Page Six Style, Jumat, 18 Februari 2022. “Itulah yang saya rasakan minggu ini.”

Namun, sebelumnya dia mengaku perlu memoles keterampilannya berjalan di catwalk. Jadi dia meminta bantuan ke Miss J, pelatih America’s Next Top Model untuk kursus kilat. “Tidak hanya berjalan… itu teater, itu tarian, itu gerakan,” jelasnya. "Ini tidak mudah."

Apalagi, dia muncul menutup seluruh fashion show Mohapatra pada Selasa lalu. “Butuh semua yang saya bisa untuk tidak hanya tersenyum dan mencium,” katanya.

Nenek empat cucu itu masih terlihat sama cantiknya seperti dulu. Dia mengatakan bahwa merawat tubuh dan kesehatannya adalah bagian penting dari hidupnya, bahkan ketika dia tidak bekerja di industri model.

“Saya tidak pernah berhenti menjadikan itu prioritas,” katanya. “Pada dasarnya, itulah formula untuk penampilan muda saya, atau apa pun yang dikatakan orang.”

Johnson merintis karier model pada era 1970-an. Sebagai model, Johnson mencatat banyak sejarah. Dia adalah model berkulit hitam pertama yang muncul di sampul majalah Vogue pada Agustus 1974. Dia juga telah jadi bintang sampul lebih dari 500 majalah selama kariernya. Dia membuka pintu bagi banyak perempuan kulit berwarna di industri ini. Dan lima dekade setelah memulai, dia mengatakan sangat luar biasa melihat mode telah berubah menjadi lebih baik.

“Tentu saja tidak seperti itu ketika saya menjadi model, dan biasanya saya adalah satu-satunya orang kulit hitam atau orang kulit berwarna di lokasi syuting,” katanya. “Jadi, sungguh luar biasa melihat komunitas yang beragam dan inklusif ini dipamerkan.”

Dia mengatakan tahun ini adalah waktu yang tepat dia kembali ke catwalk setelah banyak hal yang terjadi di industri fashion. Dia juga memiliki alasan khusus mau tampil di pertunjukan Sergio Hudson dan Bubha Mohapatra.

Dia diminta untuk berjalan untuk Hudson setelah dia mengenakan gaun biru yang dirancang khusus oleh desainer itu dalam video Vogue AS tahun lalu.

Dia merasa terhormat untuk berjalan untuk pertunjukan Mohapatra, mengingat dia memberi penghormatan kepada warisannya. “Dia menampilkan semua gadis kulit hitam di acara itu, untuk menghormati saya,” kata supermodel itu. “Itu adalah salah satu momen yang akan Anda ingat seumur hidup,” kata dia.

