Sofia Jirau Model Down Syndrome Pertama dalam Kampanye Victoria's Secret

Sofia Jirau model Down Syndrome yang berasal dari Puerto Rico tampil dalam iklan Victoria's Secret. Instagram.com/@sofiajirau

TEMPO.CO, Jakarta - Sofia Jirau model yang berasal dari Puerto Rico, menjadi wanita pertama Down Syndrome yang tampil dalam kampanye Victoria's Secret. Model berusia 25 tahun itu termasuk salah satu dari 18 wanita yang tampil untuk iklan koleksi terbaru 'Love Cloud, yang dirilis pada Hari Valentine.

Bagi Sofia Jirau menjadi model untuk iklan Victoria's Secret seperti mimpi yang menjadi kenyataan. “Suatu hari saya memimpikannya, saya mengerjakannya dan hari ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya akhirnya bisa memberi tahu Anda rahasia besar saya. . . Saya adalah model Victoria's Secret pertama dengan Down Syndrome," tulis Jirau mengumumkan dengan penuh semangat dalam sebuah unggahan Instagram yang dia bagikan dengan 204 ribu pengikutnya pada hari Senin, 14 Februari 2022.

Sofia Jirau memulai karir modelingnya di Puerto Rico pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, ia meluncurkan toko fashion online miliknya yang sukses, bernama Alavett. Alavett, atau "Saya menyukainya," adalah frasa favorit Jirau, menurut situs tersebut.

Pada Februari 2020 — hanya sebulan sebelum wabah COVID-19 mematikan dunia — Jirau melakukan debut modelnya di New York Fashion Week. Karirnya terus berkembang selama pandemi, karena ia mendapatkan banyak pengikut di media sosial. Dia membuat kampanye "No Limits" sendiri dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang Down Syndrome, yang akhirnya menarik perhatian para eksekutif Victoria's Secret.

Merek pakaian dalam itu telah mendapat kecaman dalam beberapa tahun terakhir, menghadapi tuduhan itu "eksklusif." Aktris Jameela Jamil mencapnya sebagai “perusahaan transphobic, fat-phobic . . . yang menetapkan untuk mengecualikan sebagian besar wanita.” Bintang sepak bola Megan Rapinoe mengatakan bahwa merek tersebut pernah memiliki pesan yang “patriarkal dan seksis.”

Kini Victoria's Secret melakukan rebranding besar-besaran, dan baru-baru ini menunjuk "tangan kanan" Anna Wintour, Raúl Martinez sebagai direktur kreatif barunya. Kampanye “Love Cloud” yang menampilkan Sofia Jirau — adalah proyek besar pertama Martinez untuk Victoria's Secret. Dalam sebuah pernyataan, Martinez memuji “semangat inklusif” di lokasi syuting kampanye.

Selain Sofia Jirau, kampanye tersebut mencakup model dengan latar belakang yang beragam dan semua bentuk dan ukuran yang berbeda. Itu juga menampilkan seorang wanita dengan rambut abu-abu dan seorang wanita berpose dengan kruk.

