Koleksi The Dream Park Series Buttonscarves Benang Jarum Nostalgia Masa Kecil

Buttonscarves dan Benang Jarum meluncurkan koleksi The Dream Park Series. dok. Buttoscarves Benang Jarum

TEMPO.CO, Jakarta - Buttoscarves dan Benang Jarum memperkenalkan koleksi The Dream Park Series. Koleksi ini merupakan lanjutan koleksi kolaborasi dengan Disney, setelah tahun lalu koleksi The Little Mermaid mendapat sambutan yang sangat baik dari pecinta fashion.

Creative Director Buttonscarves dan Benang Jarum Linda Anggrea mengatakan koleksi The Dream Park Series terinspirasi dari salah satu karakter Disney, yaitu Minnie Mouse dan taman hiburan. “Karakter ini sangat kita cintai sdan sudah menjadi bagan kehidupan kita dari kecil dengan cerita-cerita di filmnya, juga the dream park itu sendiri, taman rekreasi yang seolah-olah membuat imajinasi itu nyata,” ujarnya dalam jumpa pers virtual, Senin 14 Februari 2022.

Linda menambahkan karakter Minnie yang menyangkan, stylist, dan independen memiliki kesamaan dengan BS Lady, sebutan untuk pelanggan setia Buttoscarves. “Semakin kuatlah Minnie menjadi sumber inspirasi kolaborasi kita. BS Lady juga bisa ikut merasakaan kebahagiaan dan nostalgia masa menyenangkan di masa kecil,” lanjutnya menambahkan bahwa lewat koleksi ini ia ingin memberikan pesan untuk bisa mengenang momen bahagia dengan orang-orang tersayang.

Koleksi The Dream Park Series cukup beragam. Dari Buttonscarf terdiri dari 12 warna scarf berbahan voal dan satin, tas dan brooch, tas dan brooch yang berbentuk kepala Minnie Mouse. Sedangkan untuk Benang Jarum terdiri dari atasan, kemeja, dan bawahan yang menampilkan potongan oversized, one set berbahan satin twill. “Koleksi ini dibuat supaya bisa dipakai sesuai usia dan mengingatkan masa kecil dengan karakter Minnie,” tambah Linda.

Buttonscarves dan Benang Jarum meluncurkan koleksi The Dream Park Series. dok. Buttoscarves Benang Jarum

Koleksi The Dream Park Series ini diperlihatkan melalui pameran fashion khusus yang digelar di Atrium Pondok Indah Mall 2, Jakarta, mulai 14 hingga 20 Februari 2022. Linda menjelaskan pameran ini bertujuan untuk membawa pengalaman yang berbeda dari koleksi The Dream Park Series.

“Pameran ini memperlihatkan keseluruhan koleksi The Dream Park Series, bisanya kalau kita launching di toko tidak ada experience area untuk tema tersebut, di mana produk-produk bisa dicoba dipegang, dirasakan langsung, tanpa harus merasa ketakutan akan sold out, jadi produknya di pameran ini tidak dijual,” ujarnya.

Area pameran fashion Buttonscarves dan Benang Jarum ini pun juga didesain dengan inspirasi taman hiburan yang membuat kesenangan pada masa kecil. Misalnya bentuk tampilan roller coaster, ferris wheel dan juga merry go round digunakan untuk menampilkan produk-produk unggulan dari koleksi ini bertema Minnie Mouse. "Semoga dengan pameran ini koleksi The Dream Park Series selalu mudah diingat dan mengenang masa-masa indah yang menyenangkan," ujar Linda Anggrea.

Baca juga: Cara Jenama Fashion Buttonscarves Bertahan selama Pandemi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.