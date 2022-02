5 Inspirasi Gaya Selebriti Padu Padan Tas Floral Kate Spade New York

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Spade New York menyambut musim semi yang hangat dan penuh warna, dengan memberikan twist pada siluet handbag dengan sentuhan aplikasi florals yang memberikan kesan feminim, eye catchy dan juga stylish. Musim semi identik dengan bunga, warna cerah yang memberikan kesan ceria dalam menyambut bunga bunga yang mulai bermekaran.

Beberapa selebriti Tanah Air pun memilih koleksi dengan tema blooming dari Kate Spade New York sebagai tas favorit mereka di bulan ini. Berikut ini inspirasi padu padan tas bermotif floral dari Kate Spade New York oleh beberapa selebriti seperti Shenina Cinnamon, Clara Bernadeth, Renata Koesmanto dan Shania Juniartha.

5 gaya selebriti dengan tas bermotif floral dari Kate Spade New York

1. Shenina Cinnamon

Shenina Cinnamon merayakan ulang tahunnya, dengan memilih siluet terbaru dari Kate Spade New York, yaitu Knott Ditsy Rose Medium Saddle yang memiliki aplikasi print bunga mawar diseluruh tas yang memberikan efek romantis dan feminim. Shenina memadu padankan tas ini dengan look yang cukup tegas, atasan tanpa lengan dan wide leg pants yang berwarna muted. Mix and match maskulin dan feminim ini membuat tas Kate Spade New York menjadi bintang utama dalam penampilan Shenina.

2. Clara Bernadeth

Bintang Film Tersanjung The Movie ini kerap tampil stylish dalam gaya kesehariannya. Menyambut musim semi kali ini, Clara memilih Spade Flower Jacquard Hobo Bag sebagai tas favoritnya. Clara memadupadankan tas dengan materi jacquard dan logo spade ikonik dari Kate Spade New York ini dengan dress bergaya hobo yang memberikan kesan effortless dan nyaman untuk dikenakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Tas ini bisa Anda jadikan pilihan untuk aksesori sehari-hari. Selain tampil ala boho chic seperti Clara, tas ini juga cantik dipadu padankan dengan kombinasi celana dan atasan yang fit untuk kegiatan casual.

3. Renata Koesmanto

Sama seperti Clara Bernadeth, model dan aktris Renata Koesmanto juga memilih Spade Flower Jacquard Hobo Bag dengan warna biru yang lebih kalem. Renata memasangkan tas ini dengan baby doll dress berwarna senada yang memberikan kesan santai dan effortless. Padu padan ala Renata ini bisa jadi inspirasi gaya untuk akhir pekan, mulai dari brunch bersama sahabat hingga groceries dan piknik. Tas berbahan jacquard ini juga memilki space yang cukup besar untuk membawa semua kebutuhan dari handphone, dompet, kosmetik dan juga parfum.

4. Shania Juniarta

Dikenal dengan gayanya yang feminim dan gemar menggunakan warna-warna pastel, mantan kapten dari JKT48 ini memilih siluet klasik Knott Ditsy Rose Medium Satchel sebagai tas pilihannya di musim ini. Siluet Knott dari Kate Spade New York yang klasik, terlihat semakin menarik dengan aplikasi print bunga mawar. Gaya Shania yang memadu padankan tas bermotif dengan dress polos berwarna pink ini dapat Anda jadikan inspirasi untuk tampil simpel namun tetap mencuri perhatian. Tas ini dapat menjadi statement piece yang akan menambah elemen gaya bagi penampilan Anda.

