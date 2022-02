Kylie Jenner Rayakan Hari Valentine dengan Rumah Penuh Mawar dari Travis Scott

Pasangan Travis Scott dan Kylie Jenner, membawa putrinya Stormi Webster saat menghadiri pemutaran perdana film dokumenter "Travis Scott: Look Mom I Can Fly" di Santa Monica, California, 27 Agustus 2019. Dailymail.co.uk

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner memperlihatkan bagaimana Travis Scott mengungkapkan cinta di Hari Valentine. Travis menghujaninya dengan lusinan rangkaian bunga mawar merah muda dan putih yang memenuhi rumah. Tak lupa sebuah boneka beruang merah muda besar yang dikelilingi mawar.

Pendiri Kylie Cosmetics itu memamerkan deretan hadiah Valentine-nya dalam unggahan Instagram Story, Senin, 14 Februari 2022. Video dimulai dengan iringan "Every Kind of Way" H.E.R., si bungsu Jenner – Kardashian itu menyorot pintu masuk rumahnya yang ditutupi dengan lusinan rangkaian bunga. Klip terakhir Jenner menampilkan foto rumah roti jahe yang bertuliskan "Happy Valentine's Day". Rumah roti jahe memiliki empat orang roti jahe di depannya, mewakili keluarga pasangan yang sedang tumbuh. Jenner dan Scott baru-baru ini menyambut anak kedua mereka, Wolf Webster. Sebelumnya, mereka memiliki seorang putri, Stormi Webster.

Kylie Jenner mendapat Hadiah Valentine lusinan mawar dari Travis Scott pada 14 Februari 2022 (Instagram/@kyliejenner)

Seorang sumber mengatakan kepada People bahwa Travis Scott memperlakukan Kylie dengan sangat romantis. “Dia berlinang air mata karenanya. Mereka juga makan malam spesial," kata sumber tersebut.

Sumber itu juga mengatakan bahwa mereka tengah menikmati menjadi keluarga dengan empat orang anggota. "Kylie masih beristirahat dan memulihkan diri. Dia suka tinggal di rumah. Travis memastikan bahwa dia mendapatkan semua yang dia butuhkan. Stormi membantu adik laki-lakinya. Dia adalah kakak perempuan yang paling lucu."

Sesaat sebelum liburan romantis, Jenner menyambut bayi laki-laki pada 2 Februari 2022, sehari setelah ulang tahun keempat Stormi.

Beberapa hari kemudian, Jenner mengumumkan di Instagram Story-nya bahwa mereka menamai putra mereka Wolf Webster, yang menurut sebuah sumber dia dan Scott memilih nama itu bersama-sama. Setelah kedatangan Wolf, Kylie berusaha mengurus bayinya meskipun dia memiliki banyak bantuan.

Kylie Jenner dan Scott memiliki hubungan putus-nyambung selama bertahun-tahun. Awal tahun lalu, sebuah sumber mengatakan bahwa pasangan itu saling mencintai dan menikmati menghabiskan waktu keluarga bersama Stormi. "Mereka telah bekerja keras untuk menciptakan situasi keluarga yang terbaik bagi mereka,” kata sumber itu. “Bersama 24/7 tidak berhasil, jadi mereka masih tinggal rumah yang terpisah. Mereka tidak eksklusif, tetapi Kylie juga tidak kencan dengan orang lain," tambah orang dalam itu.

