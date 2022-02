Jennifer Lopez Terharu Dapat Hadiah Hari Valentine dari Ben Affleck Lebih Awal

Aktor Ben Affleck berpose sambil memeluk aktris Jennifer Lopez saat menghadiri penayangan perdana film Marry Me di Directors Guild of America di Los Angeles, California, Amerika Seikat, 8 Februari 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez mendapat kejutan manis dari Ben Affleck jelang Hari Valentine. Aktris Marry Me mengungkapkan dalam buletin akhir pekan bahwa pacarnya telah membuat video musik yang dipersonalisasi untuk lagunya "On My Way" dari film barunya sebagai hadiah Hari Valentine awal untuknya.

Dalam video berdurasi hampir 4 menit itu menunjukkan berbagai cuplikan Lopez dan Affleck, dari hubungan pertama mereka antara tahun 2002 dan 2004 dirangkai menjadi video musik asli Lopez untuk "On My Way," yang ditayangkan perdana pada bulan Desember.

"Menontonnya membuatku berpikir tentang perjalanan cinta sejati, liku-likunya yang tak terduga, dan ketika itu nyata, itu benar-benar bisa bertahan selamanya," jelas Lopez dalam buletin On The JLo-nya, seperti dilansir dari laman People. "Ini benar-benar meluluhkan hatiku."

Aktris dan penyanyi itu juga mengatakan kepada para penggemar bahwa video itu sangat istimewa dan pribadi dan dia mengaku bahwa biasanya hanya akan membagikannya dengan orang terdekat.

Lopez dan Affleck sempat bertunangan pada November 2002 tak lama setelah mereka mulai berkencan, tetapi akhirnya mengakhiri hubungan mereka pada Januari 2004. Pasangan itu menjalin hubungan kembali pada musim semi 2021.

Awal bulan ini, Lopez mengisyaratkan rencana pasangan itu untuk Hari Valentine, termasuk pergi ke Super Bowl LVI di SoFi Stadium di Inglewood, California, pada hari Minggu, 13 Februari sehari sebelum liburan.

"Saya pikir kita mungkin pergi ke permainan," katanya saat tampil di Live with Kelly and Ryan, mencatat bahwa "kita" adalah "beberapa dari kita; Anda tahu, lingkaran terdekat dalam." Ketika ditanya oleh pembawa acara Ryan Seacrest yang termasuk dalam lingkaran itu, Lopez menjawab, "Hanya kami berdua."

Dia tidak merinci lebih jauh, meskipun dia mengatakan bahwa dia dan Ben Affleck memiliki rencana bersama malam itu. "Tapi, kau tahu, aku tidak akan membaginya denganmu sekarang!" Lopez berseru sebelum mengungkapkan bahwa dia juga memiliki kejutan dan menambahkan bahwa dia dan Affleck "sangat" romantis satu sama lain.

Jennier Lopez sebelumnya mengatakan bahwa memerankan penyanyi superstar dalam film komedi romantis Marry Me sangat menyenangkan dan juga katarsis. Dia ikut memproduseri film tersebut dan menikmati peran mengungkapkan sedikit tentang bagaimana rasanya hidup di mata publik. Lopez juga mengkurasi soundtracknya, yang menampilkan lagu-lagu asli olehnya dan Maluma. "Lagu-lagunya juga menceritakan kisah itu," katanya.

