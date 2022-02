Kate Middleton Pilih Buku Pengantar Tidur Favoritnya di Cbeebies

Kate Middleton saat dia membaca CBeebies Bedtime Story untuk menandai Pekan Kesehatan Mental Anak. The Duke and Duchess of Cambridge/Kensington Palace/Handout via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton mendesak anak-anak untuk menghadapi ketakutan dan kekhawatiran mereka dengan bantuan orang lain dalam klip pertama dari cerita pengantar tidur CBeebies-nya, yang akan disiarkan Minggu, 13 Februari 2022.

Kate Middleton menceritakan salah satu buku anak-anak favoritnya, The Owl Who Was Afraid of the Dark, kaya Jill Tomlinson, dalam sebuah program khusus. Ibu tiga anak, yang senang membacakan judul untuk anak-anaknya George, Charlotte, dan Louis, tiga mengenakan jeans dan Fair Isle Jumper dari Holland Cooper untuk penampilan TV itu.

"Kisah yang membesarkan hati. Kadang-kadang kita semua bisa merasa takut, seperti teman kecil kita sendiri, Plop, tapi seperti yang dikatakan Nyonya Barn Owl, lebih baik mencari tahu tentang hal-hal yang membuat kita takut sebelum kita mengambil keputusan," ujar Kate Middleton dalam klip yang direkam pada bulan Januari di Istana Kensington untuk menandai Pekan Kesehatan Mental Anak itu. "Dan dengan bantuan orang lain, kita sering dapat menghadapi hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Sekarang waktunya tidur. Malam malam, dan tidur nyenyak."

Kate Middleton mengikuti jejak para artis papan atas seperti Tom Hardy, Suranne Jones, Dolly Parton, dan Chris Evans pemeran Captain America, yang semuanya membawa kekuatan bintang mereka membacakan cerita pengantar tidur, yang membuat para orang tua senang menonton bersama anak-anak mereka.

The Owl Who Was Afraid of the Dark menceritakan kisah Plop, Baby Barn Owl, yang belajar mengatasi ketakutannya akan kegelapan melalui pertemuan dengan sejumlah karakter ramah. Sebuah gambar menunjukkan Kate Middleton duduk bersila di atas selimut dengan jeans berlapis batu dan jumper rajutan krem. Di belakangnya adalah sarang kayu di mana mainan CBeebies tersenyum yang akrab bersembunyi. Latar belakang berbintang telah dipasang di belakangnya, serta lubang api yang berasap dengan nyaman. Ada juga tiga boneka burung hantu, yang mewakili cerita pengantar tidur pilihannya.

Duchess of Cambridge memilih ceritanya untuk mencerminkan tema Pekan Kesehatan Mental Anak tahun ini, yaitu 'tumbuh bersama'. Bagaimana mendorong anak-anak dan orang dewasa untuk mempertimbangkan bagaimana mereka telah tumbuh secara emosional dan mengakui bahwa mencoba hal-hal baru dapat membantu orang bergerak melampaui zona nyaman mereka, sementara tantangan dan kemunduran dapat membantu mereka menjadi dewasa dan beradaptasi.

Kate Middleton bukan satu-satunya anggota kerajaan yang menunjukkan minat pada sastra anak-anak – pada tahun 1984 ayah mertuanya, Pangeran Charles, muncul di Jackanory untuk membacakan kisahnya, The Old Man of Lochnagar.

DAILY MAIL

