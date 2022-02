Jeda 15 Tahun Brooke Shields Jadi Model Celana Jeans Lagi, Fokus Kekuatan Wanita

TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari 40 tahun setelah iklan Calvin Klein yang ikonik, Brooke Shields menjadi model celana jins baru untuk kampanye Jordache Spring 2022, yang diabadikan oleh fotografer terkenal Cass Bird. Shields mengungkapkan pendapatnya tentang bermitra dengan label denim warisan dan mengapa itu menandai momen yang mengharukan dalam karirnya.

"Saya lebih menghargainya sekarang," katanya secara eksklusif kepada People, dan mencatat bahwa terakhir kali dia menjadi model untuk kampanye denim dia berusia 15 tahun. "Suatu kehormatan untuk menjadi seusia saya dan diwakili. Saya merasakan besarnya lebih. Ada pengetahuan yang datang seiring bertambahnya usia, dan ini terasa kurang seperti pekerjaan dan lebih seperti hak istimewa."

Brooke Shields menambahkan bahwa dia sangat terbuka dengan tim Jordache tentang pendiriannya tentang retouching, menekankan bahwa sangat penting baginya bahwa foto-foto itu asli. "Penting bagi Anda untuk melihat ini adalah tubuh saya yang berusia 56 tahun dan untuk melawan retouching," kata Shields tentang pemotretan yang ditata oleh Deborah Watson. "Saya selalu bilang, 'Sebaiknya Anda tetap jujur.' Dan kami melakukannya."

Dalam kampanye, Shields memodelkan berbagai gaya jeans khas Jordache, termasuk potongan skinny jeans, berbaki lebar dan straight. "Kami senang bekerja dengan Brooke Shields," kata Presiden Jordache Liz Berlinger dalam sebuah pernyataan. "Seperti Jordache, dia ikonik dalam fashion. Kami telah menyaksikan dia tumbuh dari seorang gadis muda menjadi wanita, ibu, dan pengusaha yang luar biasa - sepanjang itu dia tetap otentik dan menjadi inspirasi bagi wanita di mana pun."

Bagi aktris, model, dan aktivis, bermitra dengan merek tersebut tidak hanya terasa organik karena ia mengenakan pakaian, tetapi juga selaras dengan pesan usia dan kepositifan tubuh yang terus ia perjuangkan melalui karyanya dengan komunitas yang baru didirikannya, Beginning is Now.

"'You've got the look' sangat ikonik," Shields berbagi slogan iklan Jordache yang terkenal. "Semua orang seperti, 'Yah, saya ingin tampilannya. Anda sudah mendapatkannya, jadi saya menginginkannya.' Jordache adalah bagian dari mentalitas pemecah penghalang itu. Mereka merayakan gagasan menjadi seksi dan berani dan mereka selalu menampilkan wanita yang kuat, pekerja keras, dan ambisius dalam kampanye mereka. Ini tidak pernah hanya tentang model. Saya sudah selalu menghargai itu – ini merayakan jenis iklan yang berbeda dan menempatkan fokus pada kekuatan wanita."

Dan karena itu, ketika tiba saatnya untuk melepaskan kemejanya selama pemotretan, Shields merasa benar-benar nyaman. "Saya tahu Cass [Bird] akan menanganinya dengan baik, dan saya juga tahu itu tidak akan mengeksploitasi sama sekali," katanya. "Ada sesuatu tentang memiliki seksualitas Anda pada usia ini yang tepat untuk di mana kita berada hari ini. Ini bukan pemberdayaan yang marah."

Wanita 56 tahun itu juga mendapat tambahan kepercayaan diri dari kerja keras yang dia lakukan di gym, meningkatkan rutinitas olahraganya untuk memastikan dia merasakan yang terbaik. "Saya bekerja sangat keras dengan pelatih saya Ngo Okafor. Kami melakukan latihan jam 5 pagi, saya tidak minum alkohol sehingga lebih mudah untuk bangun di pagi hari," ujar Brooke Shields menambahkan, "Saya mendorongnya hingga batasnya. Ego saya membantu Saya berpikir, "Jika Anda membuat gambar-gambar ini dan Anda tidak senang dengan apa yang Anda lihat, Anda akan keras pada diri Anda sendiri."

