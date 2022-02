Adele Tampil Glamor dalam Balutan Gaun Hitam dan Cincin Berlian di Brit Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Adele tampil glamor di karpet merah Brit Awards 2022 pada Selasa, 8 Februari 2022. Ini adalah penampilan publik pertamanya sejak menunda residensinya di Las Vegas pada akhir Januari.

Adele, yang dinominasikan untuk empat penghargaan di acara itu, mengenakan gaun sutra hitam Giorgio Armani Prive lengan panjang. Gaunnya memiliki detail leher berpotongan rendah dan kerah tulle. Dia melengkapi penampilannya dengan makeup natural falwless, anting-anting berlian besar, dan cincin berlian besar berbentuk buah pir di jari manis kirinya. Cincin itu memicu rumor pertunangannya dengan agen NBA Rich Paul.

Terlepas dari kemewahannya, ibu satu anak itu mengungkapkan bahwa rencana pasca-pertunjukannya justru sebaliknya. "Saya akan langsung kembali ke apartemen saya, [dan saya] hanya akan membeli McDonald's," katanya seperti dilansir dari laman People.

Begitu berada di dalam O2 Arena London, wanita 33 tahun itu mengobrol dengan teman-temannya, dan berpelukan dengan rocker Rolling Stones Ronnie Wood sebelum dia kemudian naik ke panggung untuk menyanyikan "I Drink Wine."

Dia mendapat penghargaan Song Of The Year untuk single-nya Easy On Me, dan berterima kasih kepada penonton dalam pidato penerimaan yang manis. "Saya tidak menyadari ada begitu banyak lagu yang dinominasikan untuk lagu terbaik tahun ini! Saya tidak percaya sebuah balada piano melawan begitu banyak," candanya. "Terima kasih banyak, selalu menyenangkan berada di sini. Saya selalu senang pulang ke rumah, dan orang Inggris adalah bagian besar dari karier saya sejak saya masih janin."

Dia kemudian memenangkan penghargaan album tahun ini dan artis tahun ini yang didambakan, mengatakan kepada orang banyak, "Saya mengerti mengapa nama penghargaan ini telah berubah, tetapi saya sangat suka menjadi wanita dan menjadi artis wanita, saya tahu! Saya' Saya sangat bangga dengan kami, sungguh, sungguh."

Penampilan itu adalah yang pertama sejak pengumuman emosionalnya pada akhir Januari bahwa dia akan menunda Weekends with Adele, residensi Las Vegas-nya yang semula dijadwalkan berlangsung dari 21 Januari hingga 16 April.

Namun minggu lalu dia mengunggah foto selfie buram ke Instagrammengungkapkan kebahagaiaannya tampil di Brit Awards. “Hiya, jadi aku sangat senang untuk mengatakan bahwa aku tampil di Brits minggu depan!!,” tulis Adele. “Dan saya juga akan mampir untuk melihat Graham [Norton] untuk mengobrol di sofa saat saya di kota juga! Aku tak sabar untuk itu! Oh, dan Rich mengirimkan dukungan cintanya."

