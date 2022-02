Rayakan Platinum Jubilee, Ratu Elizabeth Pakai Perhiasan Istimewa dari Ibunda

TEMPO.CO, Jakarta - Kerajaan Inggris merilis potret baru untuk merayakan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth II yang sudah 70 tahun bertakhta pada Ahad, 6 Februari 2022. Di foto itu, Sang Ratu memberikan penghormatan khusus kepada ibunda, Elizabeth.

Ratu Elizabeth naik takhta pada usia 25 tahun, setelah kematian ayahnya, George VI. Penggemar disuguhi foto baru Ratu untuk menandai acara khusus. Dia terlihat duduk di kursi berlengan bunga krem berpanel kayu di rumahnya di Sandringham House, Norfolk, Inggris.

Sebuah boks dokumen resmi berwarna merah ada di depannya, menandakan pekerjaan yang telah dia lakukan hampir setiap hari selama 70 tahun terakhir. Di sebelah kanannya terlihat foto berbingkai ayahnya dengan anjing corgi, diambil pada tahun 1948. Di sisi kirinya ada buket cantik tetesan salju segar.

Sang Ratu duduk dengan anggun mengenakan perhiasan favoritnya, yang terdiri tiga untaian kalung mutiara di lehernya dan sebuah bros yang disematkan di gaunnya. Ratu memberi penghormatan kepada mendiang ibunya, Elizabeth, dengan mengenakan dua klip berlian. Perhiasan itu diberikan oleh ibunya pada hari ulang tahunnya yang ke-21 pada April 1944, kedua klip tersebut berbentuk daun ivy.

Elizabeth mengenakan dress hijau limau yang dirancang oleh Angela Kelly, stylistpribadinya. Pakaian itu terlihat cocok untuk perayaan karena mengingatkan akan kecintaannya pada warna-warna cerah.

Dia mengenakan pakaian hijau limau beberapa kali sebelumnnya, termasuk untuk penampilan publik pertamanya pada tahun 2021, ketika dia menghadiri sebuah upacara di Commonwealth War Graves Commission di Maidenhead, menandai peringatan 100 tahun Angkatan Udara Australia.

Dalam film dokumenter The Queen at 90, Sophie, Countess of Wessex, menjelaskan mengapa penting bagi Ratu untuk mengenakan warna-warna cerah.

"Dia harus menonjol agar orang dapat mengatakan 'Saya melihat Ratu'. Jangan lupa bahwa ketika dia muncul di suatu tempat, kerumunannya ada dua, tiga, empat, 10, 15, dan orang ingin dapat mengatakan bahwa mereka melihatnya saat dia lewat, meskipun hanya sedikit topinya," kata menantu Ratu Elizabeth itu.

