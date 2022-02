Putri Khloe Kardashian Tampil Stylish dengan Dompet Donat Rp 60 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - True Thompson tampil stylist dalam sebuah foto yang diunggah ibunya, Khloe Kardashian, di Instagram. Bocah manis berusia 3 tahun itu terlihat duduk-duduk di sofa, dan di sebelahnya terlihat aksesori yang menarik perhatian.

True, putri bintang reality show dengan mantan kekasihnya Tristan Thompson, mengenakan sweter krem dan rok merah muda berkilauan. Di sebelahnya nampak dompet tas Judith Leiber Strawberry Sprinkles Donut berhiaskan berlian. Dompet, yang menampilkan kristal, perangkat keras logam berwarna perak dan interior berlapis kulit metalik, dijual seharga USD 4.195 atau sekitar Rp 60 juta di situs web Leiber.

"Tidak ada yang lebih manis dari gadisku," tulis bintang Keeping Up with the Kardashians itu dalam keterangan foto yang diunggah Jumat 4 Februari 2022, di mana True menata rambutnya dengan kuncir kuda setengah bagian atas.

Sementara itu, di Instagram Story-nya, Khloe membagikan rekaman lebih lanjut aktivitas gadis kecilnya setelah bertemu dengan kakak perempuannya Kim Kardashian dan putrinya Chicago West di Target.

Kim, juga membagikan momen manis di Story-nya, menunjukkan putrinya yang berusia 4 tahun itu dan True berpelukan dan melompat-lompat di lorong. "Lihat siapa yang kita temui di Target!" Kim terdengar berkata. "Ya ampun! True, apakah Anda ingin melihat barang-barang yang kami dapatkan?"

Khloé menambahkan keterangan pada Kisahnya sendiri yang menampilkan reuni manis, menulis, "Gadis-gadis ini" dengan emoji hati. Pada slide kedua, dia menambahkan, "Hatiku tidak bisa menangani ini."

Pendiri Good American itu telah menghabiskan banyak waktu dengan True sejak bintang NBA Thompson secara terbuka mengkonfirmasi bulan lalu bahwa ia menjadi ayah dari anak Maralee Nichols.

Kardashian belum mengomentari anak ketiga Tristan Thompson. Namun, seorang sumber mengatakan kepada People bahwa dia fokus pada dirinya sendiri. "Dia ingin tahun barunya berbeda," kata sumber tersebut. "Dia ingin fokus pada kebahagiaannya sendiri."

Masih dari sumber itu, keluarga Khloe Kardashian yakin bahwa dia dia akan bertemu pria yang tepat ketika dia siap. "Sulit bagi keluarganya ketika dia marah. Mereka sangat mencintainya. Khloé adalah orang yang kuat. Dia sudah move on setelah mengetahui bahwa Tristan sedang menanti kehadiran anak lagi," ujarnya.

PEOPLE

