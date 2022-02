Selena Gomez Kenang Momen Memalukan saat Kulitnya jadi Jingga di Met Gala 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez tidak akan pernah melupakan Met Gala 2018. Dia mengatakan, saat itu dia mengalami bencana kecantikan terburuknya yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup.

Mengikuti tema Met Gala 2018 Heavenly Bodies, dia mengenakan gaun bergaya vintage Stuart Vevers Coach, eye shadow berkilauan, dan perhiasan berlian menghadiri acara amal fashion itu. Penampilannya luar biasa di awal, tapi lama kelamaan warna kulitnya berubah jadi jingga yang membuat dia ingin segera kabur dari ruangan.

"Saat saya bersiap-siap untuk Met Gala beberapa tahun lalu, kami mengoleskan sedikit krim tanning dan itu terlihat cantik," kata Gomez dalam wawancara dengan Glamour UK, Selasa, 2 Februari 2022.

Pendiri Rare Beauty itu suka dengan warna kulitnya. Tapi lama kelamaan dia menyadari warna kulitnya semakin jingga.

"Malam terus berjalan [dan] semakin gelap dan semakin gelap," katanya. "Ketika saya duduk, saya melihat foto diri saya, dan itu kelihatan benar-benar oranye. Dan inilah saya di acara bergengsi ini, pikiran pertama saya adalah 'Saya harus keluar dari sini!'"

Dua hari setelah itu, Gomez mengunggah video ke Instagram dan bercanda tentang melarikan diri ketika dia melihat foto-fotonya dari acara tersebut. Dalam klip itu, bintang Only Murders in the Building itu berlari menuju sebuah mobil di garasi parkir dengan gaun putihnya.

"Saya ketika saya melihat foto-foto saya dari MET," tulis dia pada keterangan video itu.

Pada saat itu, sebuah sumber mengatakan kepada People bahwa Gomez memposting video Instagram-nya untuk merespons para pengkritiknya.

"Sejujurnya dia merasa hebat secara pribadi, tapi tidak semuanya terlihat sama seperti yang terlihat secara langsung," kata sumber tersebut tentang kesalahan kecantikan tersebut. "Dia hanya bertepuk tangan pada orang-orang yang mengomentari kulit cokelatnya dan rambutnya dan ingin membuat lelucon tentang itu."

Terlepas dari gangguan tersebut, sumber tersebut mengatakan bahwa Gomez sangat suka gaun vintage-nya untuk gala tersebut.

Dalam percakapan dengan Glamour UK, Gomez mengatakan bahwa sebagai seorang wanita muda di Hollywood, dia dulu selalu merasa harus sempurna atau terlihat dengan cara tertentu. Butuh waktu lama untuk menyadari bahwa dia hanya ingin menjadi dirinya sendiri.

"Ketika saya masih kecil, saya takut akan hal itu, dan saya pikir sekarang hidup saya akan terlihat sangat berbeda. Tapi sekarang saya seperti, 'Wow, ini bukan yang saya harapkan, dan saya sangat senang. . . ' Saya sudah tidak peduli tentang apa yang orang katakan, dan itu luar biasa,” kata Selena Gomez.

Baca juga:



Hidup Lebih Bahagia di 2022, Selena Gomez Tak Peduli Lagi Komentar Orang

PEOPLE

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.