Tak Hanya Kekebalan Tubuh Vitamin C Juga Meningkatkan Suasana Hati

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap kali Anda merasa tak sehat, Anda akan meningkatkan asupan vitamin C. Meskipun benar bahwa vitamin C dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh, vitamin C juga berkhasiat untuk menjaga kulit tampak segar serta mendukung kesehatan mental.

"Banyak orang telah mendengar tentang bagaimana vitamin C dapat membantu melindungi kita selama musim dingin dan flu. Tetapi vitamin C juga dapat melindungi dari kesehatan mental yang buruk," kata psikiater Uma Naidoo, seperti dilansir dari laman Well and Good.

Dr. Naidoo menjelaskan bahwa alasan utama mengapa vitamin C adalah pendorong suasana hati adalah karena vitamin C penting untuk produksi neurotransmiter di otak. Bahkan jika Anda belum sepenuhnya meneliti bagaimana suasana hati diatur, ada kemungkinan Anda pernah mendengar tentang neurotransmitter dopamin.

Dopamin adalah bahan kimia otak "bahagia" yang terkait dengan membuat kita merasa berenergi dan memainkan peran penting dalam sistem kesenangan dan penghargaan otak. Dr Naidoo menjelaskan bahwa tidak mendapatkan cukup vitamin C dapat menyebabkan kadar dopamin turun. Studi ilmiah juga menunjukkan bahwa vitamin C membantu mengubah dopamin menjadi neurotransmitter lain yang disebut norepinefrin. Ketika kadar norepinefrin rendah, itu dapat menyebabkan perasaan tertekan atau cemas.

Neurotransmitter ini mengatur hal-hal seperti suasana hati dan kognisi serta melindungi otak dari peradangan, kata Dr. Naidoo. Dia menjelaskan bahwa ini penting karena banyak kondisi kesehatan mental terkait dengan peradangan yang mendasarinya. Inilah mengapa lebih banyak psikiater mulai meresepkan makanan anti-inflamasi untuk pasien mereka. "Salah satu kunci untuk mengelola kesehatan mental adalah dengan berfokus pada usus," kata Dr. Naidoo. "Koneksi pikiran-usus kuat, jadi penting untuk melindungi usus dari peradangan, dan vitamin C dapat membantu."

Dr. Naidoo mengatakan bahwa cara lain vitamin C terhubung dengan suasana hati adalah karena hal itu mempengaruhi tingkat energi kita. "Ketika tubuh meradang, ini memberi tekanan pada tubuh; itu membutuhkan energi untuk melindungi dan melawan peradangan," jelasnya. "Jadi ketika peradangan berkurang, Anda bisa mengharapkan energi Anda meningkat juga." Jika Anda pernah mengalami gangguan pencernaan yang buruk, Anda tahu bagaimana energi yang terkuras dapat membuat Anda merasa. Hal yang sama berlaku ketika tubuh Anda sedang melawan flu yang tidak menyenangkan. Jadi meskipun vitamin C tidak mengandung kalori, masuk akal jika vitamin C tetap mempengaruhi tingkat energi.

Tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi suasana hati seseorang; vitamin C hanyalah salah satunya. Jadi, bagaimana Anda tahu apakah itu masalah yang perlu Anda fokuskan untuk meningkatkan kesehatan mental Anda? Dr. Naidoo mengatakan bahwa jika Anda terus-menerus merasa tertekan atau cemas, penting untuk berbicara dengan dokter dan terapis. Seorang terapis dapat membantu melihat faktor-faktor apa di luar kesehatan yang dapat memengaruhi suasana hati. Seorang dokter, dapat melakukan penilaian klinis untuk melihat apakah Anda kekurangan vitamin C (dan nutrisi lainnya) untuk mengetahui apakah itu berperan. Misalnya, kekurangan vitamin D juga bisa mempengaruhi mood seseorang.

Jika dokter Anda memberi tahu Anda bahwa Anda perlu meningkatkan vitamin C, kabar baiknya adalah relatif mudah untuk melakukannya. Kuncinya adalah mengetahui makanan apa yang merupakan sumber terbaik. Dr. Naidoo mengatakan bahwa secara umum, Anda ingin mendapatkan antara 65 miligram dan 90 miligram vitamin C sehari. "Ada begitu banyak makanan yang dapat membantu Anda mencapai ini," katanya. Beberapa yang sering dia rekomendasikan kepada pasien adalah buah jeruk, paprika merah, kubis Brussel, dan brokoli. Satu jeruk saja memiliki 82 miligram vitamin C. Satu paprika memiliki 342 miligram, satu porsi kubis Brussel memiliki 85 miligram, dan satu porsi brokoli memiliki 89 miligram.

Sekali lagi, vitamin C bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi suasana hati. Tetapi jika Anda tidak mendapatkan cukup vitamin C, itu pasti dapat menyebabkan penurunan suasana hati dan energi. Ketika Anda makan makanan tinggi vitamin C, seluruh tubuh Anda akan mendapat manfaat—termasuk otak!

