Reaksi Tenang Paris Hilton saat Pakai Sepatu Tak Serasi di Acara Televisi

TEMPO.CO, Jakarta - Paris Hilton kerap tampil stylish dalam setiap kesempatan. Termausk ketika tampil di acara “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” beberapa waktu lalu. Namun kali ini dia mencuri perhatian karena sepatu yang digunakannya berbeda kanan dan kiri.

Hilton melangkah dengan percaya diri mengenakan dress asimetris hijau limau Morabito dengan dua sepatu Giuseppe Zianotti yang berbeda. Dia memakai stiletto nude sederhana di kaki sebelah kanan dan stiletto nude bertabur kristal di sebelah kiri.

Tim The Tonight Show Starring Jimmy Fallon segera menyoroti masalah malfungsi busana di TikTok dan Instagram dengan membagikan klip Hilton dengan sepatu stiltteo yang tidak serasi diringi lagu Kreepa "Oh No."

"Saat kamu buru-buru keluar rumah dengan sepatu yang salah," bunyi keterangan unggahan tersebut.

Para penggemarnya menyerbu kolom komentar dengan cepat. "Seseorang dipecat," tulis desainer Laurel DeWitt.

Yang lain curiga Paris Hilton hanya mencoba memulai tren baru. "Saya melihat Paris Hilton memakai sepatu hak yang tidak serasi, jadi saya membeli sepatu hak yang tidak cocok," canda seseorang. "Paris tidak sengaja memakai apa pun," tulis TikToker lainnya.

Hilton menanggapi semuanya dengan tenang, menyisipkan dua emoji tertawa dan emoji api di komentar Instagram "The Tonight Show's" dan bahkan membagikan reaksinya sendiri terhadap penampilannya yang tidak serasi di TikTok Kamis, 27 Januari 2022, menggelengkan kepalanya tidak percaya saat menonton cuplikan fashion-nya.

Namun untungnya, wanita berusia 40 tahun itu mengoreksi dengan cepat penampilannya setelah menyadari sepatunya tidak sama. Setelah jeda iklan, dia menukar stiletto yang salah dengan yang lain, dan menyelesaikan pertunjukan dengan alas kaki yang serasi.

Sebelumnya, Paris Hilton banyak berbicara tentang rencananya untuk memiliki anak kembar setelah menikah dengan Carter Reum. Pada Januari 2021, Hilton mengungkapkan bahwa dia memulai proses fertilisasi in vitro (IVF), dan memuji Reum yang memberikan dukungan penuh untuknya.

Paris Hilton mengatakan dia mulai meneliti opsi IVF karena itu adalah satu-satunya cara dia dapat menjamin bahwa dia dapat memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan, saat berbicara di podcast The Trend Reporter with Mara.

