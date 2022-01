Lana Condor Tunangan, Cincinnya Dibuat Desainer Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Lana Condor bertunangan dengan pasangan lamanya, Anthony De La Torre. Condor, 24, mengumumkan berita tersebut melalui Instagram pada hari Jumat, 28 Januari 2022.

"Mengatakan 'ya' adalah keputusan termudah yang pernah saya buat," ujar bintang To All the Boys I've Loved Before itu pada unggahannya.

"Saya menganggap diri saya sebagai wanita paling beruntung yang hidup di dekatmu," ujar Condor pada keterangannya. "Selain ayahku, tanpa diragukan lagi, kamu adalah pria terhebat di dunia."

Condor dan De La Torre, 28, telah bersama sejak mereka bertemu di sebuah acara di Los Angeles pada 2015, seperti yang dilaporkan Seventeen. Pasangan ini merayakan enam tahun bersama pada Agustus lalu.

De La Torre melamar dengan sebuah cincin dari Paris Jewellers yang dirancang oleh salah satu pemilik Chau Lui.

Paris Jewellers adalah perusahaan milik orang Vietnam yang berbasis di Kanada, menurut situs webnya. Condor adalah orang Vietnam-Amerika.

"Saya merasa sangat terhormat bekerja sama dengan Anthony merancang bersama cincin khusus ini untuk Lana," kata Lui dalam sebuah pernyataan kepada Insider. "Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan saya sangat senang untuk mereka."

Cincin itu menampilkan berlian pusat oval dengan emas kuning, dan dikelilingi oleh pir dan berlian berbentuk bulat, menurut perwakilan dari Paris Jewellers.

"Saya mendengarkan duet pertama mereka bersama, 'Raining in London', berulang-ulang ketika saya mendesain cincin ini," lanjut Lui tentang proses desainnya. "Begitu banyak detail cincin yang terinspirasi oleh kisah cinta mereka dan lagu luar biasa yang mereka miliki bersama."

Apeksha Kothari, COO Rare Carat, sebuah perusahaan berlian, mengatakan kepada Insider bahwa cincin Condor kemungkinan adalah berlian tiga karat. Kothari memperkirakan nilainya sekitar US$100.000 atau sekitar Rp1,4 miliar.

Kothari mengatakan bahwa berlian yang mengelilingi batu tengah menciptakan cincin yang simpel tapi cantik.

Condor menulis dalam keterangannya bahwa pilihan De La Torre memesan cincin pada desainer perhiasan Vietnam sangat berarti baginya.

"Fakta bahwa dia tahu betapa pentingnya bagi saya bahwa dia akan berkolaborasi dengan perusahaan Vietnam untuk membantu merancang cincin saya adalah bukti betapa dia selalu bijaksana," katanya tentang tunangannya.

Lana Condor merupakan aktris kelahiran Vietnam di Amerika. Dia debut aktingnya sebagai Jubilee dalam pahlawan super film X-Men Apocalypse.

