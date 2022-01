Dolly Parton Luruskan Rumor tentang Payudaranya, dari Asuransi sampai Lumpuh

TEMPO.CO, Jakarta - Para selebriti atau atlet mengasuransikan bagian tubuh yang paling terkenal. Heidi Klum dan David Beckham diketahui mengasuransikan kakinya karena bagian itulah yang mendukung pekerjaan mereka. Dolly Parton lain lagi. Dia dirumorkan mengasuransikan payudaranya.

Tapi ikon musik country itu membantah kabar itu. Menurut dia kabar itu muncul karena ucapannya bertahun-tahun lalu yang sebenarnya bercanda.

"Itu tidak benar," kata Parton. "Bertahun-tahun yang lalu, entah (aktris) Betty Grable, atau salah satu bintang yang terkenal karena kakinya. Saat itu, saya berkata 'Yah, mungkin saya harus mengasuransikan payudara saya karena saya terkenal karena itu,’” kata dia di acara Today With Hoda & Jenna pada Rabu, 26 Januari 2022.

Dia menutup obrolan tentang asuransi payudara itu dengan lelucon khasnya. "Ngomong-ngomong, kamu bisa mendapatkan payudara baru tetapi kamu tidak bisa mendapatkan kaki baru!"

Pada bulan September 2020, Parton mengungkapkan tentang beberapa rumor paling aneh yang dia dengar tentang dirinya sendiri. Salah satu rumor itu adalah dia lumpuh dan hanya bisa berbaring di tempat tidur karena payudaranya yang sangat berat. Anehnya, rumor itu muncul teratur setiap tiga tahun sekali.

Dalam berita biasanya ditampilkan fotonya di tempat tidur yang diambil dari video buatannya. Ceritanya, tulang belakangnya terluka. Dalam hati dia berkata, “Ya Tuhan, jika payudaraku memang seberat itu, saya akan mengubahnya. Saya akan menguranginya.”

Dolly hanya tertawa menanggapi gosip tentang payudaranya. “Yah, mereka berat, tetapi tidak sampai melumpuhkan saya, belum,” kata dia.

Awal bulan ini, bintang tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-76 dengan gaya Dolly yang sesungguhnya. Dalam foto glamor yang diposting ke media sosial, Parton terlihat mengenakan rok sutra dan setelan blazer berwarna merah muda cerah dengan pakaian dalam berwarna merah dan perhiasan serta kuku merah yang serasi.

Dinobatkan sebagai salah satu People of the Year majalah People pada 2021, Parton memiliki kesibukan baru dengan bisnis kecantikan dan wewangian, kesepakatan produksi baru (dan sudah memenangkan Emmy) dengan Netflix, dan dia bahkan ikut menulis buku dengan James Patterson yang akan rilis pada 7 Maret. Novel ini telah menginspirasi sebuah album, di mana Parton telah menulis 12 lagu.

Dia tak suka berdiam diri atau menghilang dari sorotan, meskipun semua impiannya sebagai penyanyi sudah terwujud. Dia akan terus berkarya dan mencari peluang baru.

"Jadi, saya akan berada di sini, melakukan apa yang saya lakukan, sampai saya mati,” kata Dolly Parton.

PEOPLE