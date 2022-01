Gaya Edgy Jennifer Lopez Mengendarai Sepeda BMX untuk Koleksi Baru Coach

Jennifer Lopez dalam kampanye terbaru Coach "That's My Ride" untuk koleksi musim semi 2022, Horse and Carriage. Dok. Coach

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez membintangi kampanye Coach "That's My Ride" untuk koleksi musim semi 2022 Horse and Carriage, bersama Megan Thee Stallion, Noah Beck, Wisdom Kaye, dan Kki. Kampanye ini menempatkan sentuhan budaya pop pada warisan rumah mode – menukar kuda dan kereta ikoniknya dengan moda transportasi modern untuk membayangkan kembali adegan perjalanan nostalgia dalam film dan musik.

Direktur Kreatif Coach, Stuart Vevers bekerja sama dengan sutradara dan fotografer Tyler Mitchell dalam kampanye ini, yang menata ulang logo ikonik Coach Horse and Carriage, merupakan logo pertama Coach untuk generasi baru. Dengan nenjelajahi warisan Coach melalui lensa budaya pop, "That's My Ride" yang dibuat secara lebih playful untuk membangkitkan perjalanan nostalgia ke dalam film dan musik yang sekarang menjadi bagian dari imajinasi kolektif Coach.

Kampanye ini menampilkan keluarga Coach yang berkeliling kota melalui moda transportasi unik mereka. Terlihat Jennifer Lopez bersepeda dan berpose menggunakan sepeda BMX. Dia terlihat bugar dan glamor dalam balutan baju olahraga berupa crop top dan celana olahraga pink dan ivory memberi kesan seksi-tomboy. Penyanyi ini menyajikan getaran video musik "Jenny from the Block" utama dari hitnya di awal tahun 2000.

Sementara Megan Thee Stallion bertarung dengan mobil bumper di taman hiburan, dan Wisdom Kaye beserta kru super TikTok-nya, termasuk Noah Beck, bersenang-senang di sekitar Brooklyn, dan merayakan gaya individu dan orisinalitas yang dibawa oleh keluarga Coach ke perjalanan sehari-hari mereka.

Kampanye ini memperkenalkan koleksi Spring 2022 milik Coach dan visi Stuart Vevers untuk musim ini yang membawa gaya klasik Amerika melalui lensa modern. Selain koleksi Horse and Carriage, kampanye ini juga menyoroti Field Tote dan Hitch Backpack dan turut memperkenalkan reimagination dari Coach's Signature, akan diluncurkan pada bulan Februari dengan season kedua dari kampanye yang sama.

“Sukacita dan optimis, Musim Semi 2022 merayakan semangat ini melalui sudut pandang generasi baru,” kata Vevers, dalam keterangan resmi yang diterima Tempo. “Ini mengungkapkan apa yang selalu saya sukai dari Coach, merupakan cara kami untuk menjadi platform yang bebas berekspresi sebagai individu dengan ide-ide berani untuk masa depan.”

Diabadikan di kota-kota di seluruh dunia, kampanye ini juga bekerja sama dengan wajah baru untuk Coach, Dean Fujioka dan Shawn Dou, bintang TikTok Parker Kit Hill dan komedian Elsa Majimbo.

