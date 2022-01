Selain Vitamin C Jenis Antioksidan Ini untuk Rutinitas Perawatan Kulit Sensitif

TEMPO.CO, Jakarta - SPF, retinoid, dan antioksidan adalah item penting dalam rutinitas perawatan kulit. Dan untuk antioksidan itu, banyak yang beralih menggunakan vitamin C. Sementara vitamin C adalah bahan yang bagus untuk melindungi kulit Anda dari tekanan lingkungan, menurut dokter kulit Ivy Lee, yang berbasis di Pasadena, California, Amerika Serikat, vitamin C itu bukan untuk semua orang.

"Hal yang sulit dengan perawatan kulit adalah tidak satu ukuran cocok untuk semua—itu tergantung pada toleransi," kata Dr. Lee, seperti dilansir dari laman Well and Good. Apakah antioksidan yang digunakan seseorang harus berupa vitamin C atau tidak sangat tergantung pada kulit individu. "Apakah kering? Apakah cenderung lebih iritasi? Apakah lebih sensitif? Apakah mereka hidup di iklim yang lebih keras?"

Bagi siapa saja yang menjawab "ya" untuk salah satu pertanyaan di atas dan tahu bahwa mereka kesulitan menoleransi bahan-bahan yang berpotensi mengiritasi, Dr. Lee mengatakan untuk beralih ke niacinamide sebagai alternatif vitamin C.

"Niacinamide adalah bahan yang sangat, sangat baik untuk digunakan dengan semakin banyak bukti manfaatnya sebagai antioksidan," kata Dr. Lee. "Bagi mereka yang tidak bisa mentolerir vitamin C...niacinamide adalah alternatif yang bagus. Ini adalah bentuk vitamin B3. Ini dikenal sangat lembut pada kulit, itu benar-benar meningkatkan fungsi penghalang kulit dan mengurangi peradangan."

Peradangan sering terjadi pada orang dengan eksim, jerawat, dan rosacea. Dan niacinamide pada pasien tersebut cenderung memiliki efek yang sangat menenangkan dan anti-inflamasi.

Vitamin C dan niacinamide sangat mirip. "Keduanya adalah antioksidan, sehingga dapat mengurangi stres oksidatif dan kerusakan yang kita dapatkan dari faktor lingkungan, seperti radiasi UV dari luar, polusi, dan merokok," kata Dr. Lee. Keduanya juga memperbaiki tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan dan garis-garis halus, meningkatkan produksi kolagen, dan mengurangi hiperpigmentasi.

Karena vitamin C adalah asam ringan, ia juga memiliki beberapa manfaat pengelupasan kulit yang tidak dimiliki niacinamide, membuatnya lebih efektif daripada niacinamide dalam mencerahkan kulit dan menghilangkan hiperpigmentasi. Namun, niacinamide meningkatkan vitamin C dengan kemampuannya untuk menghidrasi kulit dan memperbaiki fungsi penghalang kulit.

Dr. Lee mengatakan Anda dapat memasukkan niacinamide ke dalam rutinitas perawatan kulit Anda baik sendiri sebagai serum atau dikombinasikan dengan bahan lain dalam serum, pelembab, tabir surya dan lainnya. "Saya suka produk yang melayani banyak fungsi dan memiliki banyak bahan utama," katanya.

