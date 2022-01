Gwyneth Paltrow Rilis Lilin Hands Off My Vagina untuk Dukung Hak Reproduksi

TEMPO.CO, Jakarta - Sukses dengan lilin aromaterapi vagina, merek gaya hidup Gwyneth Paltrow, Goop, merilis lilin Hands Off My Vagina. Lilin ini merupakan edisi terbatas untuk mendukung hak reproduksi perempuan.

Bekerja sama dengan pembuat parfum Heretic, yang juga rekan Goop membuat lilin This Smells Like My Vagina, produk ini dibuat untuk menghormati peringatan 49 tahun keputusan Mahkamah Agung Roe v. Wade yang melindungi pilihan wanita hamil untuk memilih melakukan aborsi tanpa batasan yang berlebihan oleh pemerintah.

Dilansir dari People, 20 Januari 2022, Goop mendonasikan US$25 atau sekitar Rp358 ribu dari setiap penjualan US$75 atau sekitar Rp1,1 juta lilin Hands Off My Vagina untuk American Civil Liberties Union Foundation. Organisasi nirlaba itu mengumpulkan uang untuk memperjuangkan kebebasan reproduksi perempuan di beberapa negara bagian Amerika Serikat.

"Kata 'vagina' memiliki banyak kekuatan. Namun, ada kebutuhan berulang untuk mengatakan: Lepaskan tanganmu," kata Paltrow, 49, di Instagram. "Bebaskan vagina kami dalam konteks apa pun di mana mereka tidak diinginkan. Organ reproduksi Anda; pilihan Anda."

Aroma lilin aromaterapi ini mirip dengan This Smells Like My Vagina yang terkenal dengan tone beludru dari Hinoki Wood dan Damascena Roses dengan sedikit kakao panggang dan ketumbar lembut.

Ketika lilin vagina Goop pertama kali viral dua tahun lalu, Paltrow sebenarnya mengatakan bahwa produk iseng itu awalnya hanya untuk bercanda. "Saya bersama [perfumer] Douglas Little untuk mereknya Heretic dan kami agak main-main dan saya mencium hal yang indah ini dan seperti, 'Ini baunya seperti vagina saya!'" kata pendiri Goop saat tampil di Larut Malam dengan Seth Meyers.

Menurut deskripsi lilin di toko online Goop, Gwyneth Paltrow dan Little sengaja tidak membuat parfum dengan aroma lucu, cantik, seksi, dan tak terduga yang indah, tetapi mereka berpikir akan lebih sempurna sebagai lilin. Aromanya digambarkan mengandung campuran geranium, citrusy bergamot, dan cedar absolutes yang disandingkan dengan mawar Damask dan biji ambrette.

