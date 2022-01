6 Trik Mudah Menurunkan Berat Badan Menurut Ahli Diet

TEMPO.CO, Jakarta - Menurunkan berat badan bukanlah pekerjaan mudah. Banyak hal yang harus dilakukan secara konsisten dan bagi sebagian orang itu hampir mustahil.

Namun, ahli diet terdaftar Ronald Smith dari EatDrinkBinge.com. mengatakan ada banyak cara lain yang bisa dijalankan agar proses penurunan berat badan lebih mudah. Berikut beberapa tips yang dilansir dari eatthis.com.

1. Minum air putih

"[Minum air] baik untuk kulit dan metabolisme, dua hal yang mempengaruhi apakah Anda menurunkan berat badan atau tidak," kata Smith. "Juga, minum segelas air sebelum makan akan membantu Anda kenyang lebih cepat." Lebih baik lagi jika menambahkan lemon ke dalam air minum.

2. Berlatih “hara hachi bu”

"Hara hachi bu adalah praktik makan hingga hanya 80 persen dari rasa kenyang," jelas Bill Bradley, pakar diet dan penulis Foods of Crete, Traditional Recipes from the Healthiest People in the World (bersama dengan Koula Barydakis). Dia mengaku kehilangan 50 pon atau sekitar 22,6 kilogram dengan kebiasaan ini.

"Kebiasaan saya adalah merasa sedikit lapar sepanjang hari, hanya rasa lapar yang sangat sedikit. Ini meningkatkan energi saya dan membuat saya merasa yakin bahwa saya melakukan hal yang benar untuk menurunkan berat badan. Saya piker itu akan menjadi kebiasaan yang sulit, tapi ternyata salah satu yang paling mudah. Kuncinya di sini bukan menghitung kalori, tapi punya kebiasaan untuk tidak makan berlebihan,” lanjut dia.

3. Sarapan dua jam setelah bangun tidur

“Jika Anda menunggu terlalu lama di pagi hari (untuk sarapan), tubuh akan masuk ke mode kelaparan dan menyimpan kalori ekstra sebagai lemak alih-alih membakarnya untuk energi," kata Smith.

4. Makan lebih banyak apel

Sebuah apel sehari benar-benar membantu. Faktanya, Bradley menggunakan apel sebagai senjata rahasia untuk penurunan berat badannya. “Sebelum menurunkan berat badan, saya memiliki kebiasaan makan sesuatu yang manis di sore hari,” kenangnya.

Kemudian dia menggantinya dengan apel. "Saya membeli apel paling renyah dan termanis yang dapat saya temukan. Di sore hari atau setiap kali saya merasa lapar, saya akan makan apel. Ini telah berhasil selama bertahun-tahun dan merupakan cara yang menakjubkan dan sederhana untuk menurunkan berat badan," jelasnya, mengutip studi PLoS Medicine.

5. Pakai piring lebih kecil untuk makan dan ngemil

Trik psikologi ini dianggap ampuh mencegah makan berlebihan. "Trik ini akan menipu otak untuk berpikir bahwa Anda telah makan lebih banyak daripada yang sebenarnya dimakan," kata Smith. Lebih bagus lagi jika piringnya bukan berwarna putih. Menurut penelitian, warna kontras antara makanan dan piring membantu makan lebih sedikit. Peserta penelitian yang makan dari piring putih makan makanan 22 persen lebih banyak daripada mereka yang makan dari piring yang berwarna merah.

6. Berkomitmen pada pola makan sehat yang berkelanjutan

Ini tentang cara makan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang. "Sebagai ahli diet terdaftar yang berspesialisasi dalam penurunan berat badan, ada satu hal yang saya dengar hampir setiap hari. Orang-orang mengatakan tentang diet mereka yang sukses dan bagaimana mereka menurunkan berat badan, tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa keluar adri jalur dan berat badan bertambah lagi," menawarkan Bradley.

Jadi, dia mengatakan cara mudah untuk menurunkan berat badan dan mempertahankannya adalah dengan makan makanan sehat yang akan membantu menurunkan dan mempertahankan berat badan. Dia memuji diet Mediterania yang didukung penelitian, rencana makan yang mudah dan lezat yang membantunya menurunkan 22,6 kilogram yang sudah dijalani selama lima tahun dan seterusnya.

Baca juga:

7 Tips Mulai Intermittent Fasting dan Mempertahankannya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.